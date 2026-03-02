Cercetătorii de la Grupul de Știința Datelor Veterinare al Universității din Liverpool și de la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria au creat cea mai mare bază de date din lume privind tumorile canine și feline, care conține peste un milion de înregistrări. Această resursă unică își propune să contribuie la transformarea înțelegerii factorilor care influențează riscul ca animalele de companie să se îmbolnăvească de cancer.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cea mai mare bază de date din lume cu peste 1 milion de tumori la câini și pisici

Echipa reunește expertiză în patologie veterinară, epidemiologie, știința datelor și practica clinică. Prin colaborarea cu laboratoare de diagnostic veterinar și aplicarea unor metode avansate pentru extragerea și standardizarea datelor de diagnostic, oamenii de știință au creat o bază de date unică.

O premieră pentru studiul cancerelor rare

În premieră, dimensiunea registrului tumoral face posibilă studierea în detaliu a cancerelor rare și a raselor mai puțin frecvente. Cercetătorii din întreaga lume pot accesa acum date standardizate pentru a explora tipare ascunse anterior de raportarea fragmentată, notează news.liverpool.ac.uk.

„Este important să înțelegem riscurile de cancer, iar acest lucru este valabil și pentru animalele de companie. Însă, pentru câini și pisici, majoritatea datelor privind diagnosticul de cancer se află în laboratoare veterinare private, inaccesibile pentru cercetare. Prin intermediul SAVSNET, rețeaua noastră de supraveghere veterinară a animalelor mici, am vrut să vedem dacă putem reuni volume mari din aceste date într-o singură bază de date, pregătită pentru cercetare”, a declarat David Killick , profesor de oncologie veterinară la Universitatea din Liverpool.

Date din laboratoare private, folosite pentru cercetare

„Acest registru al tumorilor reprezintă un pas important către o mai bună înțelegere a riscului de cancer la animalele de companie. Pe lângă faptul că permite o mai bună identificare a riscului specific de cancer în funcție de rasă, analizele timpurii au ridicat întrebarea modului în care practicile de sterilizare pot influența riscurile anumitor tipuri de cancer. Amploarea datelor deschide, de asemenea, noi posibilități pentru explorarea bazei genetice a acestor tipuri de cancer”, a completat expertul.

Peste 200 de rase analizate

Jose Rodríguez Torres, doctor în științe veterinare la Universitatea din Las Palmas de Gran Canaria, a precizat: „Analiza diagnosticelor de cancer este bine stabilită în medicina umană, dar studii similare efectuate pe animale au rămas în urmă din cauza datelor fragmentate. Acest studiu reprezintă un pas important înainte. Cu peste 200 de rase și peste 150 de tipuri de tumori reprezentate, aceste date pot fi acum explorate de cercetătorii din întreaga lume pentru a înțelege mai bine riscul de cancer în numeroase combinații tumoră-rasă”.

Dr. Francesco Cian de la BattLab, unul dintre laboratoarele participante, și coautor al lucrării, a spus: „ A fost o plăcere să lucrez cu Universitatea din Liverpool și ULPGC la acest proiect și să văd o nouă utilizare a datelor pe care le generăm. De obicei, rezultatele noastre sunt folosite de medicii veterinari pentru a sprijini proprietarii și animalele lor de companie. În această cercetare am reușit să colectăm rezultate anonimizate și să generăm noi cunoștințe despre riscul tumoral cu care se confruntă animalele de companie într-o gamă largă de tipuri de cancer”.

Planuri de extindere

Echipa intenționează să extindă registrul prin colaborarea cu alte laboratoare și continuă să colecteze date în timp real. Pe măsură ce baza de date crește, analiza poate fi îmbunătățită în continuare – de exemplu, printr-o mai bună înțelegere a modului în care câinii cu tumori se compară cu populația canină din Marea Britanie.