Când și cum au devenit câinii „cei mai buni prieteni ai omului”? Știința are acum răspunsul

Când au devenit câinii „cei mai buni prieteni ai omului”? Această întrebare i-a frământat mult timp pe arheologi și geneticieni. Un nou studiu publicat în revista Science Advances aduce dovezi că relația dintre oameni și strămoșii câinilor moderni a început în America, cu aproximativ 12.000 de ani în urmă, adică cu două milenii mai devreme decât presupuneau teoriile anterioare.

Descoperiri arheologice în Alaska

Cercetătorul François Lanoë, profesor la Universitatea din Arizona, și echipa sa au făcut o descoperire remarcabilă în 2018, la Swan Point, un sit arheologic antic din Alaska. Acolo au fost găsite fragmente osoase aparținând unui câine adult, printre care și o tibie. Analiza cu radiocarbon a arătat că animalul a trăit în urmă cu aproximativ 12.000 de ani, aproape de sfârșitul ultimei ere glaciare.

Această descoperire a fost urmată, în 2023, de identificarea unui maxilar de canid de 8.100 de ani, la situl Hollembaek Hill, situat nu departe de Delta Junction. Și acest exemplar prezintă indicii de domesticire timpurie.

Urme de somon în dieta câinilor

Un element crucial al cercetării îl constituie analiza chimică a oaselor descoperite. Rezultatele au arătat prezența unor cantități mari de proteine provenite din somon. Acest detaliu este surprinzător, având în vedere că, în acea perioadă, canidele sălbatice din regiune vânau aproape exclusiv animale terestre.

Faptul că aceste animale consumau pește sugerează o legătură directă cu oamenii, care pescuiau și le ofereau hrană: „Este o dovadă irefutabilă”, afirmă arheologul Ben Potter de la Universitatea din Alaska, subliniind că acești câini nu ar fi putut prinde somon sălbatic pe cont propriu.

Între lupi domesticiți și câini adevărați

Din punct de vedere comportamental, relația lor cu oamenii sugerează o domesticire incipientă. Hrănirea cu somon indică o dependență evidentă de comunitățile umane.

Totuși, analizele genetice preliminare arată că exemplarele de la Swan Point și Hollembaek Hill nu par a fi înrudite cu populațiile de câini cunoscute mai târziu în istorie. Este posibil să fi fost lupi aflați într-un proces de domesticire, nu câini complet domesticiți.

„Din punct de vedere comportamental, par să fie asemănători câinilor, dar genetic nu sunt înrudiți cu nimic din ce știm”, susține Lanoë.

Implicații pentru istoria domesticirii

Descoperirile din Alaska sugerează că primii oameni care au colonizat Americile au avut o relație mai puternică cu animalele decât se credea anterior. Prezența canidelor la Swan Point ar putea însemna că primii coloniști au venit însoțiți de lupi semidomesticiți, care i-ar fi ajutat la vânătoare, protecție și transport.

Cercetările continuă și promit să rescrie istoria interacțiunilor dintre oameni și câini. Chiar dacă nu știm cu certitudine dacă tibia de la Swan Point a aparținut primului câine din America sau unui lup domesticit, prietenia dintre oameni și câini a început mai devreme decât au crezut oamenii de știință.