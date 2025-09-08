Când sunt câinii în pericol de cancer: Greșeala pe care o fac mulți stăpâni de animale / Studiu alarmant pentru oameni

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea Duke atrage atenția asupra unei probleme medicale majore: câinii expuși la niveluri ridicate de substanțe chimice, prezente în casele noastre, sunt mai predispuși la cancer de vezică urinară. Rezultatele sunt alarmante nu doar pentru sănătatea animalelor, ci și pentru cea a oamenilor, care împart același mediu cu prietenii lor necuvântători.

Câinii expuși la substanțe chimice de uz casnic sunt mai predispuși la cancer

Cercetarea a implicat peste 100 de câini cu zgărzi echipate cu dispozitive de silicon. Acestea au colectat timp de cinci zile urmele de substanțe chimice la care animalele erau expuse zilnic. În total au fost analizate 120 de substanțe, 40 dintre ele fiind identificate la cel puțin jumătate dintre câini. În zonele mai calde, numărul și volumul de substanțe chimice detectate s-au înmulțit, semnalând un risc major.

Printre compușii asociați cu markerii cancerului de vezică urinară s-au numărat ignifugele de tip PBDE, ftalații și antracenul. Ignifugele, folosite intens în mobilier și electronice până în 2004, au fost interzise, dar persistă în mediul casnic pentru că au o durată de viață lungă. La fel, ftalații, în special benzilbutilul, erau adăugați în pardoselile din vinil și în diverse produse din plastic. Deși multe au fost îndepărtate treptat, materialele mai vechi rămân surse constante de expunere.

Antracenul, un poluant rezultat din arderea combustibililor, este frecvent întâlnit în zonele industriale sau lângă arterele rutiere aglomerate. Expunerea la aceste substanțe s-a dovedit a fi un factor major în apariția markerilor biologici asociați cancerului de vezică, scrie The Guardian.

Cum ajung substanțele chimice în organismul câinilor și al oamenilor

Principala cale de expunere este praful din casă. Substanțele chimice se desprind sau se volatilizează din produse, acumulându-se în particule de praf ce pot fi inhalate sau ingerate. În plus, jucăriile de plastic pentru câini au compuși toxici. Poluarea aerului și, în unele cazuri, a apei reprezintă alte surse potențiale de risc.

Temperatura joacă un rol important: în regiunile mai calde, substanțele chimice devin mai volatile, ducând la niveluri mai mari de expunere. Câinii care trăiesc în astfel de condiții inhalează mai multe substanțe, punându-le viața în pericol.

Un aspect cheie subliniat de autoarea studiului, Catherine Wise, este faptul că autoritățile evaluează de obicei toxicitatea substanțelor chimice izolat, fără a lua în considerare efectele amestecurilor. În realitate, atât câinii, cât și oamenii sunt expuși simultan la o varietate de compuși, iar interacțiunea acestora amplifică riscurile pentru sănătate.

Măsuri simple pentru reducerea riscurilor în locuință

Deși este imposibil să eliminăm complet contactul cu aceste substanțe, există soluții practice pentru diminuarea riscurilor:

alegerea produselor de uz casnic fără parfum, deoarece parfumurile ascund adesea compuși toxici;

utilizarea aspiratoarelor cu filtru HEPA și ștergerea prafului cu o cârpă umedă pentru a reduce acumularea particulelor periculoase;

evaluarea obiectelor vechi din casă (mobilier, electronice sau pardoseli din vinil) care pot fi surse de ftalați;

înlocuirea treptată a jucăriilor din plastic ale câinilor cu alternative sigure.