Casa Verde de la Grădina Zoologică din Târgu Mureș, în reabilitare după ce zăpada a accentuat problemele volierelor

Grădina Zoologică din Târgu Mureş a anunţat, vineri, demararea unui proiect de reabilitare şi modernizare a Casei Verzi, după ce au fost semnalate o serie de probeleme de structură, care au fost accentuate de căderile mari de zăpadă, transmite Agerpres.

“Grădina Zoologică din Târgu Mureş anunţă demararea unui amplu proiect de reabilitare şi modernizare a Casei Verzi, ca urmare a unor deficienţe structurale a volierelor, accentuate de condiţiile meteorologice extreme din această iarnă. Din motive de siguranţă, accesul vizitatorilor în acest sector va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată. În urma evaluărilor tehnice, s-a decis că o simplă reparaţie nu este suficientă, fiind necesară o investiţie de anvergură pentru consolidarea sistemelor de protecţie a volierelor. Această lucrare complexă are ca scop transformarea Casei Verzi într-un spaţiu care să corespundă celor mai înalte standarde de siguranţă şi confort, atât pentru public, cât şi pentru speciile adăpostite”, a arătat Grădina Zoologică din Târgu Mureş, într-un comunicat de presă.

Pe durata lucrărilor, animalele din Pavilionul Verde vor beneficia de îngrijire specializată în spaţii adecvate, care le asigură tot confortul necesar.

“Siguranţa este prioritatea noastră absolută, iar amploarea intervenţiilor necesare ne determină să abordăm această situaţie printr-un proiect major de reparaţii/ investiţii. Deşi Casa verde va rămâne închis pentru o perioadă mai lungă, rezultatul final va fi o structură complet securizată şi modernizată a volierelor, capabilă să reziste oricăror fenomene meteo extreme”, a precizat conducerea instituţiei.

Restul sectoarelor din Grădina Zoologică rămân deschise pentru programul obişnuit de vizitare.