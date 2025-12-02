Grădina Zoologică Bucureşti a pregătit un program destinat copiilor, cu ocazia datei de 6 decembrie, informează Primăria Municipiului Bucureşti, transmite Agerpres.

Intrarea se face pe baza biletului de acces în Zoo, transmite PMB, marţi, pe pagina sa de Facebook.

“Moş Nicolae ajunge la Zoo pe 6 decembrie. Grădina Zoologică Bucureşti îi invită pe toţi copiii, părinţii şi bunicii să se bucure de magia zilei de Moş Nicolae, vineri, 6 decembrie, între orele 10:00 – 13:00. Cei mici vor putea descoperi curiozităţi despre animalele preferate, vor participa la ateliere tematice şi, bineînţeles, îl vor întâlni pe Moş Nicolae, care vine pregătit cu surprize şi multe zâmbete. (…) Vă aşteptăm să petrecem împreună câteva ore pline de bucurie şi spirit de sărbătoare”, transmite sursa citată.