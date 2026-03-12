Mulți stăpâni se întreabă cât timp poți lăsa un câine singur acasă. Experții în domeniu vin cu explicații, iar unele dintre ele cu siguranță vor surprinde.

Cât timp poți lăsa un câine singur acasă?

În mod ideal, un câine adult nu ar trebui lăsat singur mai mult de aproximativ patru ore la rând, după cum explică specialiștii în comportamentul și bunăstarea câinilor, potrivit Lancs.Live. În acest interval de timp, animalul are nevoie de interacțiune, mișcare și chiar necesitatea de a ieși pentru a-și satisface nevoile fiziologice.

Câinii, fiind animale sociale, au nevoie de companie și stimulare mentală. Astfel, dacă sunt lăsați mult timp singuri, pot deveni anxioși și chiar pot dezvolta comportamente problematice, cum ar fi lătratul excesiv, rosul obiectelor sau agitație.

Desigur că timpul cât îl poți lăsa singur variază și în funcție de vârsta animalului. Puii, de exemplu, pot sta singuri puține ore, căci au nevoie de mișcare, atenție și pauze de toaletă. Câinii adulți de pildă pot tolera perioade mai lungi, mai ales dacă sub obișnuiți treptat cu ideea de a rămâne singuri.

Sfaturi pentru proprietari

Unele ghiduri pentru îngrijirea animalelor arată că mulți câini adulți pot rămâne singuri între 4 și 6 ore, iar în anumite situații chiar mai mult, însă acest lucru depinde de temperamentul și rutina fiecărui animal.

Specialiștii recomandă ca atunci când proprietarii lipsesc mai mult de acasă, să ia în considerare soluții precum pet walker, pet sitter sau o persoană din familie sau prieteni care pot supraveghea și plimba câinele în acel interval. De asemenea, jucăriile interactive și rutina zilnică pot ajuta câinii să rămână mai relaxați atunci când sunt singuri.

Experții trag o concluzie simplă: majoritatea câinilor pot sta singuri acasă câteva ore, însă prea mult timp le poate dăuna. Astfel, proprietarii trebuie să își adapteze programul și în funcție de nevoile animalului lor.

