Un videoclip devenit viral a reușit performanța incredibilă de a face internetul să se încălzească… în timp ce ninge abundent. Protagonistul este un cățeluș mic și adorabil, îmbrăcat într-o geacă bleu pufoasă, cu codița ascunsă și cu boticul abia vizibil printre fulgii mari de zăpadă care se așază pe el ca niște ornamente naturale.

Clipul a fost postat pe Instagram și a strâns zeci de mii de aprecieri datorită combinației perfecte dintre:

peisajul de basm,

hăinuța ridicol de drăgălașă,

și expresia „nu știu ce se întâmplă, dar mă simt bine”.

Ochii mari, fulgii uriași și o geacă mai mare decât el

În timp ce ninge des, cățelușul stă cuminte în brațele omului său, privind ușor confuz, dar complet fascinat de toată scena. Fulgi mari i se prind în blană, formând o coroniță de iarnă în jurul urechilor, în timp ce hăinuța bleu îl transformă într-o mică gogoașă pufoasă perfect împachetată pentru sezonul rece.

View this post on Instagram A post shared by 마루 (@k._.maruu)

Internauții au explodat:

„Arată ca un ursuleț de pluș în vacanță la Polul Nord!”

„Cine i-a spus că e un model pentru catalogul de iarnă?”

„Nu pot să respir, e prea perfect!”

Prima zăpadă e întotdeauna specială

Potrivit descrierii videoclipului, aceasta pare să fie prima ninsoare serioasă din sezon pentru micuțul cățel. Iar reacția lui calmă și atentă nu este întâmplătoare: câinii mici, mai ales cei care simt frigul rapid, tind să rămână lipiți de stăpân pentru siguranță și confort.

Iar când sunt îmbrăcați corespunzător… devin pur și simplu irezistibili.

Videoclipul care a încălzit inimile tuturor

Fulgii mari, luminile orașului și cățelușul pufos creează scena perfectă de iarnă — un moment scurt, dar suficient cât să te facă să zâmbești instant.

Un reminder: iarna e mai frumoasă când ai un companion blănos

Videoclipul ne arată încă o dată că cele mai simple momente — o plimbare, o ninsoare, o haină pufoasă — pot deveni magice atunci când sunt trăite alături de un animal de companie.

Pentru el a fost doar o plimbare în brațele omului preferat.

Pentru noi? Un cadru de poveste.