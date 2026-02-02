Deși este extrem de apreciată în nutriția umană, în special în suplimentele proteice, cazeina rămâne un ingredient rar întâlnit în hrana pentru câini și pisici. La mai bine de un deceniu de la primele analize serioase pe acest subiect, situația nu s-a schimbat semnificativ. De ce?

Ce este cazeina și de ce este considerată o proteină valoroasă

Cazeina este o proteină derivată din lapte, reprezentând aproximativ 80% din conținutul proteic al laptelui. În industria alimentară umană, este apreciată pentru:

conținutul ridicat de proteine

digestibilitatea bună

proprietăți funcționale precum legarea ingredientelor , emulsifierea și texturizarea

Aceste caracteristici au făcut din cazeină un ingredient frecvent utilizat în suplimente alimentare, băuturi nutritive, produse de patiserie sau în nutriția sportivă și medicală.

Cazeina în hrana pentru animale: promisiuni vechi, aplicare limitată

În 2015, publicația Petfood Industry analiza potențialul cazeinei în formularea hranei pentru câini și pisici, într-un articol semnat de Greg Aldrich, profesor asociat de cercetare la Kansas State University. Concluzia de atunci? Cazeina este o proteină de înaltă calitate, foarte bine digerată, dar utilizată doar ocazional în produsele pentru animale.

La peste 10 ani distanță, această concluzie rămâne valabilă.

De ce nu a devenit cazeina o proteină de bază în hrana pentru câini și pisici

Nu este o proteină comună în dietele comerciale standard

Apare mai ales în diete veterinare sau produse speciale , nu în hrana obișnuită din magazine

Cercetările recente nu au susținut folosirea ei ca înlocuitor principal al proteinelor animale clasice

Ce spun studiile despre digestibilitatea cazeinei la câini și pisici

Studiile existente (mai ales cele anterioare anului 2015) au arătat că:

digestibilitatea cazeinei la câini depășește 89%

nu au fost observate efecte adverse legate de toleranță

majoritatea cercetărilor au folosit diete semi-purificate , specifice mediului academic

Totuși, după 2015, numărul studiilor noi este limitat, iar cercetarea s-a mutat într-o direcție mai specifică.

Interesul actual: peptidele derivate din cazeină

În loc să fie analizată ca proteină principală, cazeina a atras atenția cercetătorilor prin fracțiile sale hidrolizate, în special peptidele.

Un studiu publicat în 2022 în Frontiers in Veterinary Science a evaluat un complex de peptidă de cazeină și seleniu la câini. Rezultatele au indicat modificări ale unor markeri legați de sistemul imunitar.

Important de menționat:cercetătorii nu au susținut ideea că cazeina ar putea înlocui proteinele animale clasice, ci au evidențiat potențialul său funcțional.

Cazeina în suplimentele pentru oameni și animale

În nutriția umană, cazeina este extrem de populară, mai ales pentru faptul că:

se digeră lent

eliberează aminoacizi treptat

oferă sațietate pe termen lung

În schimb, în hrana uscată și umedă pentru câini și pisici, cazeina rămâne rară.

Unde este totuși folosită cazeina pentru animale

suplimente nutriționale

produse veterinare specializate

Un exemplu cunoscut este Zylkene, un supliment pentru câini și pisici formulat cu alpha-S1 triptic cazeină, utilizat pentru gestionarea stresului situațional.

De asemenea, unele diete terapeutice veterinare includ cazeină hidrolizată, mai ales în cazuri de sensibilități alimentare.