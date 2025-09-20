Ce aleg stăpânii: preț, calitate sau hrană sustenabilă pentru animalele lor? Răspunsul vine din sondaje

Tot mai mulți iubitori de animale declară că sunt interesați de hrană sustenabilă pentru câini și pisici, mai ales atunci când aceasta promite bunăstarea animalelor. Cu toate acestea, realitatea din coșul de cumpărături arată altfel: atunci când bugetul devine o problemă, stăpânii pun pe primul loc prețul, calitatea și siguranța hranei.

Un sondaj recent realizat în SUA, prezentat de Lonnie Hobbs Jr., profesor la Kansas State University, arată că brandurile de hrană pentru animale au șanse reale să câștige clienți dacă reușesc să lege mesajul despre sustenabilitate de atribute deja apreciate – precum nutriția, sănătatea și calitatea produselor, notează Pet Food Industry.

Ce înseamnă „sustenabilitate” pentru stăpânii de animale

Cuvântul „sustenabilitate” nu are aceeași semnificație pentru toată lumea. Potrivit sondajului:

Doar 8% dintre respondenți au ales hrana pentru animale având ca factor principal sustenabilitatea.

Totuși, atunci când acest atribut a fost inclus într-un „pachet” alături de calitate și nutriție , procentul a urcat la 28% , imediat după preț (30%) și tipul de proteină (42%) .

Bunăstarea animalelor vs. impactul asupra mediului

Rezultatele sondajului arată clar că pentru stăpâni contează mai mult bunăstarea animalelor decât impactul ecologic:

Bunăstarea animalelor – scor mediu 8,29/10

Impactul asupra mediului – scor mediu 7,02/10

Generația X (40–55 ani) a apreciat cel mai mult bunăstarea animalelor, chiar peste tineri și seniori.

Interesant este că majoritatea respondenților văd cele două aspecte ca fiind interconectate. De exemplu:

76% cred că se poate prioritiza atât bunăstarea animalelor, cât și sustenabilitatea mediului.

69% sunt de acord că produsele cu standarde înalte de bunăstare animală sunt mai bune și pentru mediu.

Ce înțeleg oamenii prin bunăstarea animalelor și sustenabilitate?

Studiul arată că doar o mică parte dintre stăpâni au o idee concretă despre ce înseamnă bunăstarea animalelor:

21% au menționat metode de sacrificare umană,

18% condiții bune de adăpostire,

15% controale veterinare regulate.

În schimb, atunci când vine vorba de sustenabilitate ecologică, stăpânii sunt mai conștienți:

26-30% se gândesc la reducerea deșeurilor,

23-30% la folosirea redusă a substanțelor chimice,

alții menționează reciclarea, conservarea apei și reducerea emisiilor de carbon.

Dar sunt dispuși să plătească pentru asta?

Întrebarea-cheie: vor plăti stăpânii mai mult pentru hrană sustenabilă?

Deși în general răspunsul este „nu încă”, sondajul arată că oamenii sunt mai dispuși să plătească atunci când apare clar menționat atributul de bunăstare a animalelor.

Cât ar plăti pentru o pungă de 7 kg de hrană uscată pentru câini:

20,10 $ – hrană certificată pentru bunăstarea animalelor

15,40 $ – „crescut etic”

15,10 $ – „crescut pe pășune”

12,50 $ – „fără cuști”

11,20 $ – hrană eco-friendly

5,40 $ – „amprentă redusă de carbon”

1,30 $ – „pro-planet”

Diferențele sunt clare: stăpânii apreciază mai mult mesajele legate de bunăstarea animalelor decât conceptele abstracte de „eco” sau „pro-planet”.

Concluzie: cheia succesului e combinația corectă

Datele arată că sustenabilitatea contează, dar doar atunci când este legată de aspecte concrete, precum sănătatea și bunăstarea animalelor.

Pentru producătorii de hrană pentru câini și pisici, succesul stă în:

educarea consumatorilor ,

explicarea clară a beneficiilor,

și legarea sustenabilității de atribute deja valoroase pentru stăpâni – nutriție, calitate și siguranță.

Tu ce ai alege pentru animalul tău de companie: hrană mai ieftină, hrană de calitate sau hrană sustenabilă? Spune-ne în comentarii!

