Ce animal de companie face copiii mai sănătoși? Studiul care schimbă preconcepțiile legate de câini și pisici

Un nou studiu susține că bebelușii care cresc în case unde există un câine au aproape jumătate din riscul de a dezvolta astm în copilărie, comparativ cu cei care nu au parte de acest companion patruped. Pisicile, în schimb, nu oferă același efect protector, scrie Daily Mail.

De ce este mai sănătos pentru copii să crească în compania unui câine decât lângă o pisică

Medicii de la Spitalul pentru Copii din Toronto, Canada, au analizat mostre de praf din locuințele a peste 1.000 de bebeluși și i-au monitorizat până la vârsta de 5 ani. În tot aces timp, 6,6% dintre ei au fost diagnosticați cu astm.

Rezultatul? Copiii expuși la Can f1, un alergen din pielea și saliva câinilor, au prezentat un risc cu 48% mai mic de a se îmbolnăvi. De asemenea, au avut și o funcție pulmonară mai bună, măsurată prin capacitatea de a expira rapid aerul după o inspirație adâncă.

Concluziile unui studiu care pune câinele înaintea pisicii

„Am constatat că expunerea la alergeni de câine este asociată cu o funcție pulmonară îmbunătățită și un risc redus de astm. În cazul pisicilor, nu am observat un efect protector”, a precizat dr. Jacob McCoy, autorul studiului prezentat la Congresul Societății Europene de Pneumologie de la Amsterdam.

Cu toate că mecanismul exact nu este încă înțeles, cercetătorii cred că expunerea timpurie la alergeni de câine ar putea preveni sensibilizarea și ar influența microbiomul nazal sau sistemul imunitar al copiilor.

„Este posibil ca alergenii canini să aibă un efect de protecție asupra plămânilor în dezvoltare, dar avem nevoie de mai multe studii pentru a înțelege pe deplin această legătură”, a explicat dr. McCoy.

Mulți copii suferă de astm

Mult timp, părinților copiilor predispuși la alergii li s-a spus să renunțe la animalele de companie. Dar acest studiu rescrie regulile: „Faptul că un câine în casă poate reduce riscul de astm este fascinant. Dar avem nevoie de mai multă cercetare ca să înțelegem ce anume face diferența”, a spus Sarah Sleet, directorul Asthma and Lung UK.

Astmul rămâne una dintre cele mai întâlnite afecțiuni respiratorii cronice la copii, cu rate maxime în primii patru ani de viață. Factorii genetici, infecțiile, alergiile și poluarea joacă un rol cheie, dar acum se pare că și alegerea unui animal de companie ar putea influența sănătatea celor mici.