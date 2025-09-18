Ce efect are pisica asupra creierului tău. Neuroștiința din spatele torsului, clipitului lent și atașamentului

Pisicile au reputația de animale independente, greu de citit și, uneori, distante. Totuși, știința susține că relația dintre oameni și feline înseamnă mai mult decât simpla companie. La baza acestei conexiuni stă oxitocina, supranumită hormonul iubirii, aceeași substanță chimică ce leagă mama de copil sau prietenii apropiați.

Pisicile și hormonul iubirii: cum creează oxitocina o legătură invizibilă între oameni și feline

Oxitocina are un rol cheie în formarea relațiilor sociale și în reglarea stresului atât la oameni, cât și la animale. Ea reduce nivelul de cortizol (hormonul stresului), relaxează corpul și activează sistemul nervos parasimpatic, favorizând calmul și odihna. Experimentele arată că oxitocina sporește încrederea și atașamentul, transformând interacțiunile sociale în experiențe plăcute, scrie Science Alert.

Pisicile și oamenii

Deși mult timp s-a crezut că doar câinii au o legătură chimică puternică cu stăpânii lor, studiile dezvăluie că și pisica face parte din acest proces. Spre exemplu, cercetătorii japonezi au arătat în 2021 că mângâierea pisicii crește nivelul de oxitocină al proprietarilor, comparativ cu perioadele de repaus pasiv.

Pisicile nu își exprimă afecțiunea la fel de deschis precum câinii, dar torsul, clipitul lent sau așezatul în poală sunt indicii ale fericirii felinelor. Un studiu din 2025 a confirmat că interacțiunile bazate pe respectarea spațiului pisicii (mângâieri ușoare, tonul calm, joaca) cresc nivelul de oxitocină. Felinele care aleg singure să vină lângă stăpânii lor manifestă cele mai mari creșteri ale hormonului iubirii.

În schimb, îmbrățișările forțate au efecte inverse: nivelul de oxitocină scade, iar pisica devine stresată sau anxioasă. Astfel, lecția pe care ne-o dau felinele este evidentă – încrederea și apropierea trebuie câștigate, nu impuse.

Clipitul lent și torsul, limbajul secret al pisicilor

Pisicile nu se conectează prin priviri fixe, așa cum fac câinii, ci folosesc un limbaj subtil, iar cel mai cunoscut semn este clipitul lent, considerat un adevărat zâmbet felin. Atunci când pisica te privește și clipește încet, îți transmite că se simte în siguranță și că are încredere în tine.

Un alt mecanism biologic al legăturii voastre este torsul. Vibrațiile joase produse de pisică nu doar că au efect vindecător asupra lor, dar s-au dovedit benefice și pentru oameni, reducând tensiunea arterială, proces reglat tot de oxitocină.

Pisică vs. câine

Experimentele sugerează că și câinii eliberează oxitocină într-o măsură mai mare decât pisicile în timpul interacțiunilor. Într-un studiu din 2016, nivelurile hormonului au crescut cu 57% la câini, dar doar cu 12% la pisici. Diferența se explică prin evoluția lor: câinii, fiind animale de haită, au comportamente sociale puternic orientate spre oameni. Felinele, în schimb, au moștenit natura solitară a strămoșilor vânători, fiind mai selective în exprimarea afecțiunii.

Încrederea unei pisici nu se obține instantaneu, ci se construiește în timp prin răbdare și interacțiuni pozitive. Odată câștigată, legătura se întărește cu fiecare doză invizibilă de oxitocină, transformând relația într-o sursă de sprijin emoțional comparabilă cu cea oferită de prieteni sau familie.

De fiecare dată când pisica se așază pe tine, toarce liniștită sau clipește încet, oxitocina circulă prin creier, creând o punte chimică invizibilă care reduce stresul și întărește legătura voastră emoțională.