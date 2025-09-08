Ce se ascunde în spatele imaginilor cu animale care circulă online: Psihologul Cosmin Badea dezvăluie totul / „Este o infuzie de hormoni care creează o stare de beatitudine”

Dacă obișnuiți să vă începeți diminețile privind imagini vesele, în care apar animale de companie, ori pe grupurile cu prietenii există nenumărate astfel de fotografii, iar această activitate vă binedispune, trebuie să știți că există o explicație științifică.

Potrivit unui studiu publicat de revista Science Focus, atunci când trimitem poze amuzante ori înduioșătoare cu pisici ori căței, suntem mai veseli, dar ne și conectăm cu cei cărora le sunt destinate aceste fotografii. Iar explicațiile psihologice sunt cât se poate de serioase. Potrivit psihoterapeutului Cosmin Badea, privitul unor imagini cu conținut plăcut are un impact benefic asupra psihicului uman.

Beneficiile privitului imaginilor vesele cu animale

Infuzie de hormoni

Fie că vorbim de imagini , fotografii cu cei dragi , cu animale de companie sau de imagini ce conțin peisaje din vacanță , mâncare sau alte obiecte, efectul este la majoritatea dintre noi unul benefic. Acest lucru este datorat capacității creierului de a asocia ce vede cu ceva din memoria noastră care se aseamănă cu ceea ce privim.

În momentul în care privim imagini cu conținut agreabil, sistemul endocrin, la comanda creierului, începe și secretă acei hormoni care ne dau starea de bine. Odată cu această infuzie de hormoni, psihicul uman tinde să între într-o stare de echilibru sau de autoreglare. La nivel emoțional, prin vizionarea acelor tipuri de conținut se naște sentimentul de siguranță.

Odată ce noi ne simțim în siguranță, întrăm într-o stare de beatitudine. Nimic pare a nu ne mai atinge. Simțim că plutim pe norișori.

De multe ori, când ne uităm la imagini din trecut unde noi eram fericiți, ne vom identifica cu felul în care ne simțeam în acele momente. Din exterior, dacă suntem priviți de alte persoane, acestea ar putea să ne descrie ușor starea ca fiind una de reverie. Creierul este foarte sugestibil și își creează o realitate prezentă dintr-un eveniment trecut.

Stările de anxietate, diminuate

Animalele de companie, peisajele, fotografiile cu mâncare ne vor trimite cu gândul la sentimente de apartenență, de grijă sub formă de îngrijire față de cineva sau ceva, de momente de reușită din viața noastră sau a celor de lângă noi. Aceste stări pozitive contrabalansează cumva stările de angoasă și anxietate referitoare la pericolele omniprezente din viața oricărei ființe vii.

Dintr-un set de imagini cu conținut mixt, persoanele în vârstă au tendința de a reacționa mai repede și a le reține mai ușor pe cele cu conținut pozitiv. Această abilitate este datorată faptului că această categorie este mai conștientă de timpul limitat de viață pe care îl mai are și atunci creierul selectează automat imagini cu impact pozitiv asupra psihicului.

Echilibrul, important

Totuși, ca recomandare, este important ca privitul unor astfel de imagini să rămână într-un echilibru față de prezent și realitatea vieții. În caz contrar, vom avea tendința să ne setăm așteptări nerealiste asupra noastră, a celor din jur și a vieții în general. Social media este unul dintre acești factori care poate declanșa episoade depresive și anxioase.

E bine să avem cu noi o fotografie cu un moment din viața noastră, un loc, o persoană care să ne evoce, să ne ducă cu gândul la un moment de liniște și siguranță din viața noastră. Ideal un moment pe care l-am trăit. Și la nevoie să ne uităm la acea imagine pentru câteva clipe, să ne dăm voie să ne reîntoarcem cu gândul, cu ochii minții acolo și să retrăim clipa. Apoi să ne reîntoarcem în prezent.

