Veterinarul care schimbă regulile: Microbiomul intestinal, secretul unui câine sănătos / Cum să îți ajuți câinele să trăiască mai mult prin nutriția axată pe intestin

Un veterinar de renume din SUA, Dr. Jim Humphries, promovează o schimbare radicală în nutriția animalelor de companie: focusul pe sănătatea intestinului. Potrivit acestuia, o atenție sporită asupra microbiomului intestinal ar putea aduce beneficii semnificative pentru starea generală de sănătate a câinilor.

Într-un articol recent publicat pe PetFoodConnect.com, Dr. Humphries subliniază că suplimentele nutriționale personalizate ar putea în curând să devină mai importante decât hrana tradițională pentru animale, notează International Pet Food.

Cum ajută microbiomul intestinal câinii

Dr. Humphries explică faptul că prebioticele, probioticele și postbioticele joacă un rol esențial în restabilirea echilibrului digestiv al câinilor. Concentrarea asupra sănătății intestinale permite producătorilor să creeze produse targetate, care nu doar că hrănesc animalele, dar pot contribui și la:

Sănătatea orală

Îmbunătățirea pielii și blănii

Reducerea problemelor digestive

Această abordare deschide drumul către o nutriție funcțională, care tratează și previne problemele de sănătate, nu doar hrănește.

Trendul alimentelor funcționale pentru animale

Platforme precum PetFoodConnect, în colaborare cu Top Dog Chef, profită deja de această tendință printr-o gamă variată de soluții private-label, dedicate acestei categorii inovatoare de hrană pentru animale. Oferta include:

Mese sous-vide de calitate umană

Supe și bulion de oase

Gustări funcționale

Suplimente pulbere bazate pe știință

Cerere în creștere pentru hrana care vindecă

Richard Gray, fondatorul PetFoodConnect, afirmă:

„Vedem o explozie a cererii consumatorilor pentru produse care fac mai mult decât să hrănească – ele vindecă, previn și sprijină sănătatea animalelor de companie.”

El adaugă că compania sprijină retailerii și cabinetele veterinare în lansarea acestor produse axate pe microbiom, contribuind astfel la îmbunătățirea rezultatelor de sănătate ale animalelor.

Concluzie: Nutriția axată pe sănătatea intestinului este mai mult decât un trend – este o revoluție în îngrijirea câinilor. Alegerea hranei potrivite, bogată în prebiotice, probiotice și postbiotice, poate transforma sănătatea digestivă, starea pielii și blănii, și chiar longevitatea câinilor tăi.

