Ce vârstă are, de fapt, pasărea ta: Află cum transformi vârsta prietenului tău împănat în ani umani

Speranța de viață a unei păsări variază mult în funcție de specie. Totuși, în general, păsările mari trăiesc mai mult decât cele mici, precizează The Spruce Pets.

Speranțele de viață ale păsărilor

Multe specii foarte mari de papagal au o speranță de viață similară cu cea a oamenilor. Papagalii Ara sau cei din specia gri african pot trăi chiar și până la 100 de ani, dacă sunt îngrijiți bine. Aceștia trec prin etapele vieții în aproape aceleași perioade ca oamenii. Totuși, păsările se maturizează mai repede, ceea ce le îmbunătățește șansa de supraviețuire în sălbăticie.

Multe alte specii de păsări mici trăiesc mai puțin, cu speranța de viață de 20 de ani, cu îngrijire optimă. Câteva exemple sunt nimfele, Agapornis și papagalii călugăr. Mai mult decât atât, un canar are o speranță de viață și mai mică, de 10 ani, pe când perușul poate atinge 8 ani.

Apoi, ca să știm vârsta în anii umani, trebuie să facem un mic calcul matematic folosind regula de trei simplă. Dacă speranța de viață a unui om este de 80 de ani, atunci un papagal călugăr de 10 ani are vârsta de 40 în ani umani. Așadar, este un adult de vârstă medie. În cazul unui canar de 7 ani, atunci vârsta sa în ani umani este de 56, încă adult, dar aproape de bătrânețe.

La fel ca multe alte viețuitoare, și păsările ating vârful creșterii în perioada de adult. După aceea, începe declinul și aduce cu sine probleme de sănătate, precum artrita.

Ca să trăiască mult, ai grijă de pasărea ta

Este important să-i oferi o dietă echilibrată, bazată pe necesitățile acelei specii. Ca să știi exact ce să-i oferi, consultă-te cu medicul veterinar.

De asemenea, mediul în care trăiește trebuie să fie liniștit, fără să se simtă amenințat. Un nivel ridicat de stres le va scurta viața. De aceea, dacă ai și alte animale de companie, precum un câine sau o pisică, este necesar ca pasărea să nu se simtă amenințată.

