Cea mai fericită țară din lume lansează primul traseu turistic pentru câini, inclusiv o excursie pe o insulă prietenoasă cu animalele

De obicei, când ne gândim la turism, îl asociem cu vizite la muzee, plimbări prin parcuri, opriri la cafenele cochete și descoperirea monumentelor reprezentative ale unui oraș. Totuși, în Helsinki (capitala Finlandei), această experiență a fost reinventată și extinsă pentru a include un grup de vizitatori adesea ignorat: câinii. Dacă până acum, patrupedele își însoțeau stăpânii ca simpli spectatori, în prezent pot deveni chiar protagoniștii unui traseu turistic dedicat exclusiv lor.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Primul circuit turistic pentru câini din lume

Capitala Finlandei a lansat recent un proiect inedit: primul traseu turistic conceput special pentru câini. Evenimentul a coincis cu găzduirea Expoziției Mondiale Canine, atrăgând mii de vizitatori atât umani, cât și patrupede. În cadrul acestui tur, câinii sunt invitați să descopere locuri și activități create pentru a le oferi o experiență de neuitat, notează Petsradar.

Atracții inedite pe măsura cățeilor

Itinerariul canin include o serie de puncte de atracție ce combină utilul cu plăcutul. Printre acestea se află:

Monumentul Stickelius – o replică prietenoasă cu dimensiunile câinilor a celebrului Monument Sibelius, dedicat compozitorului Jean Sibelius.

Café Dogatta – o cafenea temporară amenajată special pentru câini, aflată lângă populara Café Regatta. Aici, stăpânii și prietenii lor blănoși se pot bucura de delicii și sesiuni foto personalizate, realizate de fotografa Fanny Haga.

Insula Rajasaari – considerată atracția principală a turului, insula este un paradis canin cu păduri, plaje și zone de apă unde câinii se pot juca liberi. De altfel, locul este frecventat chiar și de oficialitățile țării, președintele și prim-ministrul Finlandei fiind adesea văzuți aici împreună cu animalele lor de companie.

Seturi muzicale prietenoase cu animalele și reclame personalizate, gândite pentru a transforma experiența urbană într-una interactivă pentru patrupede.

Bunăstarea câinilor, o extensie a fericirii finlandezilor

Finlanda este recunoscută, pentru al optulea an consecutiv, drept cea mai fericită țară din lume. Autoritățile din Helsinki au dorit să transmită această stare de bine și câinilor, extinzând conceptul de „fericire națională” și asupra prietenilor necuvântători.

Soila Lehkonen, reprezentanta Helsinki Partners, a subliniat că animalele de companie aduc un plus de bucurie în viața oamenilor și că obiectivul acestui proiect este de a permite stăpânilor și câinilor să descopere împreună locații noi dintr-o perspectivă diferită.

„Animalele de companie sporesc fericirea. De data aceasta, am vrut să aducem atracții în unele dintre cele mai îndrăgite locuri în aer liber ale orașului, zone de care atât proprietarii, cât și câinii lor se pot bucura împreună. Sperăm să vină cât mai mulți oameni”, a declarat Soila.

Expoziția Mondială Canină

Lansarea turului canin a coincis cu unul dintre cele mai mari evenimente dedicate iubitorilor de câini: Expoziția Mondială Canină, organizată la Centrul de Expoziții și Convenții Messukeskus. Evenimentul a reunit peste 15.000 de câini din 73 de țări, de la rase celebre precum Labrador Retriever, Golden Retriever sau Dalmațian, până la exemplare mai rare. Marele premiu „Cel mai bun din expoziție” a fost câștigat de un Petit Basset Griffon Vendéen pe nume Black Majesty Some Say, alături de crescătoarea sa, Iva Raič.