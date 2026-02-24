În lumea animalelor există numeroase specii de feline mici despre care se vorbește rar. De la pisica pescar la cea de pampas, acestea sunt adevărate comori ale naturii. Iar pisica de deșert latră ca un câine.

Pisica de nisip latră ca un câine

Felis margarita este numele speciei de pisici care latră ca un câine, măsoară între 45 și 57 de centimetri lungime, coada poate adăuga încă 28-35 de centimetri, adică aproape jumătate din lungimea corpului. Greutatea acestor feline variază între 1 și 3 kilograme, notează IFL Science.

Cu toate că sunt mici, sunt perfect adaptate mediului în care trăiesc. Fiind în principal nocturne, vânează folosindu-se de auzul extrem de fin pentru a detecta prada.

Sunt singurele pisici care trăiesc exclusiv în habitat deșertic. Preferă zonele nisipoase, unde pot captura rozătoare mici, în special șoareci țepoși, gerbili, Meriones și jerboa. Felis margarita se hrănește și cu păsări de talie mică, pui de iepure și, ocazional, reptile. În deșertul Sahara, specia e cunoscută pentru faptul că ucide vipere sahariene, uneori îngropând prada pentru a reveni ulterior la ea.

Aceste pisici sunt în general solitare, însă se reunesc în perioada de reproducere. Pentru a nu se pierde în vastitatea deșertului, emit un strigăt distinct de împerechere care seamănă cu lătratul unui câine. Acest sunet puternic și auzul lor excelent le ajută să se localizeze chiar și la distanțe mari.

Distribuția speciei Felis margarita este fragmentată, iar stabilirea exactă a arealului total nu este simplă. Se știe însă că rasa preferă deșerturile din Maroc, traversând Peninsula Arabică și ajungând în țări precum Pakistan, Kazahstan și Siria.

Felinele de nisip sunt săpătoare experimentate, care și construiesc propriile vizuini și pot scoate prada direct din nisip. Au peri lungi și pe pernuțe, care le protejează de nisipul încins. Acest avantaj face ca urmele lăsate să fie foarte discrete.