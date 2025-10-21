Cel mai frumos oraș de coastă al Spaniei impune reguli dure pentru animale. Limitează accesul câinilor pe plajă pentru a-și proteja farmecul natural

San Sebastian, una dintre cele mai îndrăgite stațiuni de coastă din Spania, este renumit pentru plajele sale spectaculoase, atmosfera elegantă și bucătăria rafinată. Orașul basc, situat pe țărmul Golfului Biscaya, atrage anual mii de turiști din toată lumea lume, dornici să se bucure de soare, mare și de farmecul urban sofisticat.

Pentru frumusețea și calitatea litoralului, consiliul local a anunțat o serie de noi măsuri ecologice și de ordine publică, care urmează să fie implementate treptat până în vara anului 2026.

San Sebastian își propune să-și protejeze frumusețea naturală

Prima și cea mai discutată dintre noile reguli vizează interzicerea completă a fumatului pe toate plajele orașului. Această măsură are scopul de a reduce poluarea cu mucuri de țigară și de a îmbunătăți calitatea aerului de pe litoral.

Tendința de a crea plaje „fără fum” a câștigat popularitate în întreaga Spanie, iar San Sebastian urmează exemplul orașului Zarautz, devenind al doilea oraș din Țara Bascilor care implementează o astfel de politică, scrie The Sun.

Reguli noi pentru animalele de companie

Un alt punct important din planul de conservare a litoralului privește accesul câinilor pe plajă. Conform noilor propuneri, în timpul sezonului estival, proprietarii își vor putea plimba animalele de companie doar între orele 21:00 și miezul nopții.

Anterior, regulile erau mai permisive: între 1 septembrie și 30 mai, câinii aveau voie pe plajele publice la orice oră. Această schimbare urmărește să reducă disconfortul turiștilor și al localnicilor în timpul zilei, când plajele sunt cele mai aglomerate.

Interdicții privind zgomotul și difuzoarele

Autoritățile spaniole discută și despre posibila interzicere a difuzoarelor portabile pe plaje. Numărul tot mai mare de reclamații privind zgomotul excesiv a determinat consiliul să ia în calcul o măsură care să asigure liniștea publică.

Consultarea publică și calendarul implementării

Orașul invită locuitorii să își exprime opiniile asupra noilor reguli începând cu 20 octombrie 2025. Sugestiile și observațiile vor fi analizate de consiliu, urmând ca măsurile finale să fie implementate complet până în iunie 2026.

San Sebastian, „cel mai bun oraș de coastă” al Spaniei

San Sebastian e și un oraș premiat. În 2024, revista Which? l-a numit „cel mai bun oraș de coastă” al Spaniei, acordându-i un scor general de 88% din 100. Evaluarea a fost realizată pe baza unor criterii precum calitatea plajelor, siguranța, oferta gastronomică, cazarea și raportul calitate-preț. Plajele, atractivitatea urbană și gastronomia locală au primit chiar cinci stele, confirmând reputația de top a orașului.

Cele trei plaje emblematice ale orașului

San Sebastian este faimos pentru cele trei plaje principale ale sale:

La Concha – simbolul orașului, o plajă cu formă de scoică, aflată aproape de centrul vechi. Este considerată una dintre cele mai frumoase plaje urbane din lume.

Ondarreta – situată în apropierea Monte Igueldo, oferă un cadru mai liniștit și ape calme, ideale pentru familii.

Zurriola – preferată de tineri și pasionați de sporturi nautice, în special surfing, datorită valurilor sale puternice.