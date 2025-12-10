Cele mai așteptate modificări la legile din zona protecției animalelor au fost depuse la Senat și au intrat în circuitul legislativ

Peste 215.000 de oameni au semnat o petiție prin care le-au cerut parlamentarilor modificări serioase la legile care vizează bunăstarea și protecția animalelor. 50 de parlamentari sunt inițiatorii acestor modificări. Printre inițiatori sunt aleși din aproape toate partidele parlamentare: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, POT, dar și deputați neafiliați.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Pas uriaș pentru bunăstarea și protecția animalelor

Dezbaterea publică a început în iunie, la inițiativa deputatului Andrei Baciu și a directorului Direcției pentru Protecția Animalelor CJ Ilfov, Hilde Tudora, iar la dezbaterile organizate au participat reprezentanți de la cele mai importante ONG-uri de profil din România și alți iubitori de animale.

Printre inițiatori se numără deputați de la aproape toate partidele parlamentare: PSD, AUR, PNL, USR, UDMR, Partidul Oamenilor de la Țară (POT) și deputați neafiliați.

Andrei Baciu și Hilde Tudora le-au mulțumit printr-o postare pe Facebook tuturor celor care s-au implicat, fie că au participat la dezbateri, fie că au semnat petiția pe site-ul www.respectpentruanimale.ro.

“Dragă prietene,

Îți mulțumim din inimă! Acum 2 săptămâni, chiar dacă mulți am fost prezenți la Parlamentul României, sprijinul celor care ne-au fost alături de acasă a fost infinit mai mare și l-am simțit cu toată inima. Mobilizarea a fost extraordinară: peste 215.000 de semnături, peste 80.000 de semnături doar pe www.respectpentruanimale.ro.

Pentru toate acestea dorim să-ți mulțumim, în numele echipei conduse de Andrei Baciu și Hilde Tudora, pentru că fără sprijinul tău toate aceste lucruri nu ar fi fost posibile.

Luni, 24 noiembrie, au venit la București oameni din Pașcani, Suceava, Iași, Sibiu, Cluj-Napoca, Timișoara, Constanța, dar și din Sofia. Comunitatea iubitorilor de animale din România, doar pe rețelele de socializare, depășește 2,5 milioane de oameni, iar în țara noastră trăiesc peste 10 milioane de animale de companie. Pentru ele luptăm. Pentru ele ne unim.

Ne dorim:

Să înlocuim eutanasierea cu sterilizarea și microciparea;

Să tratăm animalele cu respect și empatie;

Să construim un cadru legislativ real și modern, demn de 2026, inclusiv legi pentru pisici;

Să recunoaștem oficial animalele ca ființe vii, sensibile, care simt durerea;

Să ducem educația despre protecția animalelor în școli și grădinițe;

Să ne asumăm pe deplin rolul nostru de OAMENI.

Astăzi, propunerile de modificare pentru cele trei legi au fost depuse în Parlament și vor intra pe circuitul legislativ.

Cu oameni ca tine alături de noi, prieten drag, avem certitudinea că vom duce toate aceste lucruri la bun sfârșit.

Îți mulțumim încă o dată pentru că ești alături de noi și pentru că îți pasă.

Cu recunoștință,

Andrei Baciu și Hilde Tudora

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=27323&pos=0…

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=27321&pos=0…

https://www.senat.ro/Legis/Lista.aspx?cod=27322&pos=0…

#RespectPentruAnimale”.

Hilde Tudora i-a îndemnat pe oameni să transmită punctele lor de vedere în secțiunea „Opinii” de pe site-ul Senatului, unde apare câte un spațiu pentru fiecare propunere de modificare legislativă.

Apelul vine după ce UDMR a depus un proiect de lege prin care unitățile administrativ-teritoriale (UAT) s-ar putea asocia în ADI-uri care ar putea captura toți câinii de pe străzi și să-i ducă în cele mai groaznice adăposturi.

Iubitorii de animale s-au revoltat, având în vedere experiențele anterioare cu adăposturi unde câinii sunt eutanasiați pe bandă rulantă, precum cele de la Suraia sau Uzunu, Giurgiu — adăposturi deținute de doi dintre cei mai controversați hingheri din România.

“Vă rog din suflet, să rămânem uniți, să ne luăm informația din surse sigure și să luptăm real pentru animale! Raportați-vă mereu la oamenii serioși, care au demonstrat ceva, care fac lucruri concrete, nu la postări de pe pagini obscure.

Vă MULȚUMESC pentru tot sprijinul! Fără voi, nu am fi reușit! Respect pentru animale

P.S: Ce puteți face în continuare? Pe site, la fiecare, există o secțiune de opinii. Trimiteți opinii. Țineți cont că sunt mulți cei care nu doresc aceste proiecte și vor veni multe opinii negative. Haideți să fim mai mulți ca ei!”, a scris Hilde Tudora.