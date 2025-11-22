Cimpanzeu ținut ilegal ca animal de companie și legal cu lanț, salvat de poliţiştii din Sicilia

Poliţia italiană a salvat un cimpanzeu tânăr, extrem de neglijat şi ţinut în condiţii inumane, dintr-o locuinţă privată de pe insula mediteraneană Sicilia, potrivit Agerpres.

Animalul, în vârstă de aproximativ trei ani, era ţinut în lanţ, într-un loc întunecat, în spatele gratiilor, şi era rănit, a precizat sâmbătă poliţia italiană. Se pare că proprietarul ar fi adus cimpanzeul, în mod ilegal, din Malta şi l-a ţinut la el în apartament. O percheziţie a locuinţei din apropierea oraşului Siracusa a condus, de asemenea, la descoperirea unui papagal deţinut ilegal.

Cimpanzeul era legat cu un lanţ de doi metri şi avea o rană gravă în zona inghinală. El a fost dus la grădina zoologică din Roma, unde specialiştii încearcă o reabilitare treptată.

Cu toate acestea, este puţin probabil ca cimpanzeul să poată fi eliberat înapoi în sălbăticie, a precizat poliţia. Şi papagalul este foarte probabil victima comerţului cu animale exotice, care, pe lângă faptul că provoacă suferinţă la nivel individual, ameninţă biodiversitatea la nivel mondial.

