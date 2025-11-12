Ți-ai clona animalul de companie? De ce clonarea câinilor devine o afacere uriașă

Fostul star NFL, Tom Brady, a făcut recent un anunț care a stârnit valuri de discuții în mediul online: și-a clonat câinele. Dezvăluirea a reaprins o dezbatere veche: cât de etică și justificată este clonarea animalelor de companie?

De la oaia Dolly la câinii „reînviați”

Totul a început în 1996, când oamenii de știință din Scoția au prezentat lumii prima clonă de mamifer: oaia Dolly. A fost o reușită științifică uriașă, care i-a adus biologului Ian Wilmut titlul de cavaler, dar și o avalanșă de întrebări morale. La peste două decenii distanță, sondajele arată că majoritatea oamenilor rămân sceptici. Potrivit unui sondaj Gallup din 2025, cei mai mulți americani încă privesc cu neîncredere clonarea animalelor, notează Popular Mechanics.

Dar e una să vorbești despre oi și alta când vine vorba de membrii blănoși ai familiei.

Când știința devine business

În 2005, cercetătorii sud-coreeni au reușit pentru prima dată să cloneze un câine – un ogar afgan. De atunci, industria clonării de animale de companie a explodat, însă este rezervată aproape exclusiv celor foarte bogați.

Prețul? În jur de 50.000 de dolari pentru un câine, iar pentru pisici cam la jumătate.

Cu alte cuvinte, atunci când trebuie să alegi între clonarea cățelului preferat și cumpărarea unui SUV de familie… majoritatea aleg mașina. Dar nu toți.

Tom Brady și câinele „renașterii”

Compania Colossal Biosciences – cunoscută pentru proiectele sale controversate de „readucere la viață” a speciilor dispărute, cum ar fi lupii preistorici – a anunțat recent achiziția Viagen, lider în clonarea animalelor de companie. Cu această ocazie, Tom Brady a dezvăluit că și-a clonat câinele, Lua, care murise în 2023. Cățelul clonat se numește Junie.

„(Colossal) ne-a oferit o a doua șansă cu o clonă a câinelui nostru iubit”, a spus Brady pentru The Guardian. „Sunt încântat de cum tehnologia poate ajuta familiile care și-au pierdut animalele, dar și la salvarea speciilor pe cale de dispariție.”

Brady nu este primul. În 2018, Barbra Streisand a recunoscut că doi dintre câinii ei actuali au fost clonați dintr-un animal decedat.

Criticii: „Nu toate sufletele pot fi copiate”

Specialiștii avertizează însă că un câine clonat nu este o copie perfectă. Are același ADN, dar nu și aceeași personalitate. Comportamentul și emoțiile unui animal sunt modelate și de mediu, experiențe și relația cu oamenii.

În plus, costul uriaș al clonării ar putea fi folosit în scopuri mult mai nobile – de exemplu, ajutorarea câinilor abandonați.

În 2024, doar în SUA au fost eutanasiate peste 300.000 de animale, iar peste 3 milioane au ajuns în adăposturi.

Un proces complicat și controversat

Clonarea nu este doar scumpă, ci și foarte dificilă. Când cercetătorii din Coreea de Sud au creat primul câine clonat, au folosit:

1.095 ovule ,

122 de câini adulți pentru mame surogat,

și doar un singur pui a supraviețuit .

Un studiu din 2022 arată că doar 2% dintre încercările de clonare reușesc. Restul implică suferință și pierderi semnificative pentru animalele folosite în proces.

Când clonarea are totuși un rost

Există și cazuri în care clonarea poate fi benefică. De exemplu, oamenii de știință au reușit să cloneze dihorul cu picioare negre, o specie pe cale de dispariție, pentru a-i crește diversitatea genetică. În acest context, clonarea a fost considerată un succes științific real.

Dar în cazul câinilor și pisicilor domestice, unde există milioane de animale care așteaptă o familie, mulți experți spun că a clona un animal iubit este mai degrabă un act de egoism sentimental decât unul de iubire.

O copie genetică, nu o inimă identică

Chiar și Tom Brady a spus că Junie „nu este un experiment științific, ci parte din familie”. Însă organizațiile pentru protecția animalelor atrag atenția că în spatele fiecărui cățel clonat se află zeci de alte animale care suferă pentru ca un vis personal să devină realitate.