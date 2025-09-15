Oamenii de știință au creat primii câini editați genetic și clonați. Noua tehnologie ar putea prelungi viața animalelor de companie

Cercetătorii sud-coreeni au reușit să creeze doi câini Beagle sănătoși, Gene și Geny, folosind o combinație între clonare și editare genetică CRISPR. Această metodă reprezintă o inovație majoră, deoarece ar putea permite eliminarea mutațiilor care provoacă boli ereditare la câinii de rasă pură. Studiul a fost publicat în revista BMC Biotechnology și marchează o etapă crucială în domeniul geneticii veterinare.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Ce este tehnologia CRISPR și cum funcționează la câini

CRISPR este una dintre cele mai revoluționare tehnologii din domeniul geneticii moderne. Practic, ea acționează ca o „foarfecă moleculară”, capabilă să identifice și să modifice fragmente precise de ADN din interiorul celulelor.

Spre deosebire de metodele anterioare, CRISPR nu doar că poate elimina sau corecta gene defecte, dar și activează ori dezactivează anumite secvențe genetice fără a le schimba structura. În cazul câinilor Beagle sud-coreeni, cercetătorii au folosit tehnologia pentru a reduce riscul de displazie de șold, o problemă frecventă la câinii de rasă.

De la clonarea clasică la cea cu editare genetică

Clonarea nu este un proces nou. Prima reușită notabilă a fost în 2005, odată cu Snuppy, un câine afgan clonat prin transfer nuclear de celule somatice (SCNT). Această tehnică presupune înlocuirea nucleului unui ovul cu ADN-ul provenit dintr-o celulă a corpului, rezultând un organism identic genetic cu „donatorul”. Diferența majoră adusă de acest nou experiment constă în integrarea CRISPR în procesul de clonare, ce permite eliminarea defectelor genetice chiar înainte ca embrionul să fie implantat.

Avantaje pentru câinii de rasă și nu numai

Unul dintre cele mai mari avantaje ale acestei descoperiri este potențialul de a reduce bolile genetice la câinii de rasă pură. Din cauza selecției artificiale și a consangvinizării, aceste animale prezintă un risc crescut de afecțiuni grave: Spanielii au probleme neurologice, Boxerii suferă adesea de epilepsie, iar Labradorii sunt predispuși la displazie de șold. Tehnologia CRISPR aplicată în clonare ar putea oferi un „reset genetic” acestor linii, îmbunătățindu-le sănătatea și longevitatea.

Probleme etice și riscuri majore

Deși descoperirea este promițătoare, nu lipsesc criticile. Unele studii arată că animalele clonate au o speranță de viață mai scurtă și riscuri crescute de malformații. În plus, stăpânii pot comanda clone ale animalelor de companie pierdute, fără a înțelege că personalitatea și experiențele de viață nu pot fi replicate. Mai mult, tehnologia ridică temeri privind crearea unor „câini de designer”, cu trăsături alese după preferințele oamenilor.

Clonarea între salvarea speciilor și „joaca de-a Dumnezeu”

Un alt domeniu dezbătut este utilizarea clonării pentru salvarea speciilor pe cale de dispariție sau chiar readucerea la viață a unor animale dispărute, precum mamuții. Optimiștii văd aici o șansă de a reface biodiversitatea planetei. Pesimiștii atrag însă atenția că resursele ar trebui investite în conservarea ecosistemelor actuale și că „resuscitarea” unor specii ar putea genera dezechilibre ecologice imprevizibile.