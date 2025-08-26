Comanda simplă care îți poate salva câinele / Răzvan Gavrilă, instructor canin: ”Am pățit-o în intersecție, s-a rupt lesa” (VIDEO)

În cel mai recent episod al podcastului EduPet, instructorul canin Răzvan Gavrilă a vorbit despre cea mai importantă comandă pe care orice câine ar trebui să o învețe: „AICI!”. El a subliniat că această comandă, aparent banală, poate face diferența între viață și moarte atunci când animalul se află în pericol.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Comanda simplă care îți poate salva câinele

„Traversam strada cu cățelul meu la ParkLake, când, brusc, s-a rupt lesa. În secunda aceea câinele a crezut că e liber și a vrut să fugă. Singurul lucru care l-a oprit a fost comanda AICI! Și a venit imediat la picior. Acea comandă i-a salvat viața”, a povestit Gavrilă.

Instructorul a explicat că stăpânii trebuie să insiste pe acest tip de dresaj, pentru că situațiile neprevăzute apar oricând – fie pe stradă, fie în parc sau chiar în propria curte. Pe lângă exemplul din intersecție, el a mai relatat o altă întâmplare în care comanda „AICI!” a fost esențială, iar despre aceasta vorbește în detaliu în podcast.

Urmărește în videoclipul de mai jos discuția integrală dintre Ioana Cosma și Răzvan Gavrilă și află de ce comanda „AICI!” ar trebui să fie baza oricărui dresaj canin.

