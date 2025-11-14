Pe 25 noiembrie, de la ora 19:00, în Auditorium Maximum, cea mai mare sală de spectacole a Universității Babeș-Bolyai, fundația UBB va organiza, în cadrul campaniei umanitare „Vocea necuvântătoarelor”, un concert caritabil dedicat animalelor fără stăpân.

Pe scenă vor urca muzicieni de top: Ioana Badiu-Avram (soprană), Alexandra Hordoan (mezzosoprană), Petre Macedoneanu (tenor), Horațiu Ruști (bas-bariton) și Olga Bordaș (pian).

ONG-ul TAC.social – principalul beneficiar al fondurilor

Fondurile obținute din vânzarea biletelor vor fi direcționate în proporție de 75% către asociația TAC.social (Together for Animals & Community) și 25% către proiectele Fundației UBB.

Organizația TAC.social derulează proiecte locale în colaborare cu voluntari, medici veterinari și instituții de învățământ, având ca scop crearea unei legături autentice între comunitate și animale.

Muzica salvează vieți: artiștii clujeni susțin animalele aflate în nevoie



„Empatia se învață și prin cultură, iar Vocea necuvântătoarelor este o inițiativă care aduce împreună artiști, studenți și oameni care cred în acest lucru”, a declarat conf. univ. dr. Adriana Neagu. „Prin artă putem deschide inimile oamenilor. Scopul nostru este dublu – susținerea asociațiilor care au grijă de animale și implicarea comunității universitare în acțiuni cu impact real”, au mai adăugat organizatorii.

Biletele sunt disponibile pe platforma iabilet.ro, la prețuri de 63 si 42 de lei.

Eveniment cu tradiție

Concertul „Vocea necuvântătoarelor” a ajuns la cea de-a treia ediție. În anii anteriori, fondurile strânse au sprijinit alte organizații care luptă pentru protecția animalelor, precum Arca lui Noe și Help 4Stray.

Cei de la TAC.social se bucură de susținere mare din partea comunității clujene. Înaintea concertului caritabil „Vocea necuvântătoarelor” organizat de Fundația UBB, un alt eveniment sprijină cauza animalelor fără stăpân – „Yoga for Charity – Move for a Cause!”, găzduit de Indian School of Yoga Therapy, Ananya Yoga & Masaj Cluj și Transylvania College.

Participanții sunt invitați pe 15 noiembrie, între 11:30 și 12:30, la o oră de yoga cu scop caritabil, dedicată strângerii de fonduri pentru TAC.social. Intrarea este pe bază de donație, iar toate sumele colectate vor fi folosite pentru a oferi hrană, îngrijire și adăpost animalelor fără casă.