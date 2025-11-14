Proiectul ţarcurilor speciale de reabilitare pentru căţei, realizate în colaborare cu asociaţia suedeză Raise the Standards, a fost extins la adăpostul Autorităţii pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti (ASPA) Mihăileşti, transmite Agerpres.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Noi ţarcuri speciale de reabilitare pentru căţei, amenajate la ASPA Mihăileşti

Aceste ţarcuri sunt destinate căţeilor timizi şi retraşi, care au nevoie de mai mult timp, linişte şi atenţie înainte de adopţie. Ţarcurile nu au beton, ci sol natural şi sunt amplasate într-o zonă liniştită a adăpostului şi sunt umbrite de copaci.

Trei noi ţarcuri au fost construite, după primele patru amenajate în luna mai.

“Proiectul a început în luna mai cu primele patru astfel de ţarcuri, tot cu materiale donate de asociaţia suedeză, iar rezultatele nu au întârziat să apară, căţeii care au fost mutaţi în aceste spaţii au fost adoptaţi. De data aceasta, ni s-a alăturat şi asociaţia Paws in the Shadows: sauvetage chiens de fourriere, care împreună cu Raise the Standards au donat căsuţele pentru căţei din aceste ţarcuri”, a anunţat, vineri, ASPA Bucureşti, pe pagina sa de Facebook.