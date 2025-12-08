Într-o atmosferă plină de voie bună şi blăniţe vesele, zeci de corgi au defilat pe 6 decembrie 2025 prin Londra, îmbrăcați în pulovere de Crăciun și oprindu-se pentru o fotografie de grup în fața Buckingham Palace.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Defilare festivă cu scop caritabil

Evenimentul — Christmas Jumper Corgi Parade — a pornit din Green Park și a continuat pe o rută ce traversează câteva dintre cele mai iconice locuri din capitala britanică, transformând centrul orașului într-un adevărat festival al lăbuțelor.

View this post on Instagram A post shared by Dinendra Haria (@dinendra_haria)

Parada a fost o demonstraţie adorabilă de drăgălăşenie canină şi o iniţiativă cu scop nobil: banii strânşi sunt donați organizaţiilor care salvează câini abandonaţi sau aflaţi în situaţii dificile, oferindu-le o nouă șansă la o viaţă fericită.

Pe lângă magia sărbătorilor şi hainele festive, corgii au transformat momentul într-o ocazie de a promova adoptarea animalelor — un mesaj de solidaritate faţă de patrupedele care au nevoie de sprijin, dar și un omagiu emoționant adus iubirii pe care Regina Elisabeta a II-a a purtat-o întregii vieți acestei rase.