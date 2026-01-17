Cozi, familie și iubire: Cum a transformat ManyPets relația oamenilor cu animalele într-o campanie iconică (VIDEO)

Compania de asigurări ManyPets a pus la cale o campanie inedită pentru a promova o nouă platformă dedicată celui mai frumos lucru – relația oamenilor cu animalele lor de companie.

Cum a transformat ManyPets relația oamenilor cu animalele într-o campanie iconică

ManyPets, împreună cu agenția de creație 20something, au lansat „Tailmates”, o nouă platformă ce celebrează legătura puternică dintre animalele de companie și stăpânii lor. Campania pusă la cale de cei doi parteneri reinterpretează piața asigurărilor pentru necuvântătoare și o plasează în jurul vieții, a iubirii și a momentelor petrecute zilnic alături de cei dragi, în familie, notează TheDrum.com.

Noua reclamă, postată pe YouTube, vorbește despre cum stăpânii și animalele lor devin un suflet, simt și trăiesc la fel, indiferent de activitate sau momentul zilei. Acest lucru este simbolizat de cozile jucăușe pe care le au nu doar animăluțele, ci și stăpânii lor. Prin scene hazlii, de la rutina de dimineață, în familie, până la activitățile de seară, campania reflectă modurile în care animalele de companie își trăiesc fiecare moment al zilei.

Coada purtată de animal și de om a devenit elementul central al campaniei ManyPets. Înainte de implementarea acestei idei unice, echipa a făcut cercetări ample, ajungând la concluzia că aceste cozi amuzante, diferite și adaptabile se potrivesc cel mai bine ideii lor.

„Din momentul în care am întâlnit echipa ManyPets, a fost clar cât de profund înțelegeau viața stăpânilor de animale de companie. Cu «Tailmates», am vrut să creăm ceva iconic din punct de vedere vizual, care să surprindă umorul, umanitatea și profunzimea acelor relații. Este un brief rar care îți permite să construiești ceva atât de simplu și atât de distinctiv – o platformă cu care brandul se poate adapta, evolua și cu care se poate distra ani de zile”, a declarat Andrew Barnard, cofondator al 20something.

Dezvoltată în colaborare cu echipa internă a ManyPets, reclama apare la TV și pe rețele sociale, dar și la cerere, oferind accesibilitate la mesajul ce vorbește despre relația de iubire dintre animalele de companie și oamenii lor.

