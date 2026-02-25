PETLIFE

Crematoriu pentru câini, pisici și alte animale de companie: O soluție de consolare pentru stăpâni

Claudiu Surmei 25 februarie
Parc din Hull, Anglia Sursa foto: Hull City Council

Un nou crematoriu pentru animale de companie urmează să se deschidă la începutul primăverii în East Yorkshire, oferind stăpânilor posibilitatea de a-și incinera prietenii necuvântători aproape de casă.

Hull va avea un crematoriu local pentru animale

Lucrările de construcție au început deja la Cimitirul Priory Woods din Cottingham, a anunțat Consiliul Local Hull, notează BBC.

Consilierul Ted Dolman a explicat că serviciul va permite oamenilor să-și creme animalele de companie local, fără a fi nevoie să călătorească în alte zone. „Pierderea unui animal drag nu trebuie subestimată, poate fi la fel de dureroasă ca pierderea unui membru al familiei”, a spus Dolman.

Reprezentanții Hull Pet Cremations vor oferi „cel mai înalt standard de îngrijire” și vor fi disponibili pentru a discuta opțiunile de memorial cu stăpânii animalelor. Serviciul poate găzdui atât câini de talie mare, cât și alte animale de companie mai mici.

Proprietarii vor putea să-și programeze direct întâlnirile sau prin intermediul cabinetelor veterinare. Cenușa animalelor va fi returnată stăpânilor în maxim cinci zile lucrătoare, a adăugat consiliul.

Sursa foto: Hull City Council

