Cum își exprimă pisicile afecțiunea: Comportamente firești pe care nu ar trebui să le pedepsim

Pisicile au un limbaj propriu, bazat pe instincte, pe care oamenii le interpretează uneori greșit. De la frământatul cu lăbuțele până la „cadourile” neașteptate lăsate la ușă, vorbim despre gesturi aparent ciudate, care însă nu sunt decât forme prin care felinele noastre își arată afecțiunea, încrederea și nevoia de siguranță. Specialiștii atrag atenția că pedepsirea acestor comportamente naturale poate afecta sănătatea emoțională a pisicii, dar și relația cu stăpânul, potrivit PetMojo.

Cum își exprimă pisicile afecțiunea

Frământatul cu lăbuțele, moștenit din perioada de alăptare, este un gest de confort și fericire. Mișcările ritmice eliberează endorfine și au un efect calmant asupra animalului. Dacă ghearele produc durere, o pătură mai groasă între pisică și stăpân rezolvă situația.

Un alt comportament este aducerea de „cadouri”, fie că vorbim despre jucării sau chiar o pradă reală. Departe de a fi un gest neplăcut, acesta dovedește afecțiune și încredere, fiind o reminiscență a instinctului de vânătoare și de hrănire a puilor.

Poate cel mai subtil semn de iubire este clipitul lent, supranumit „sărutul pisicii”. Prin acest gest vulnerabil, felina transmite siguranță și atașament, iar specialiștii recomandă ca stăpânii să răspundă cu un clipit asemănător.

Frecarea de piciorul stăpânului indică nevoia de atenție

Lovirea cu capul și frecarea chipului de oameni sau obiecte are rolul de a marca teritoriul prin feromoni, dar în același timp transmite mesajul „te consider al meu”. La fel, frecarea corpului de mobilă sau de picioarele stăpânului nu indică doar nevoia de atenție, ci și construiește o hartă olfactivă menită să creeze siguranță.

Nu lipsesc nici sunetele ciudate eliberate în fața păsărilor, explicate printr-un amestec de frustrare și instinct de vânătoare, ori obsesia pentru spațiile înguste, care oferă confort și reduc stresul.

Un aspect fascinant este că mieunatul este rezervat exclusiv oamenilor. Pisicile adulte nu comunică între ele astfel, ci și-au creat un limbaj sonor special pentru interacțiunea cu stăpânii.

În plus, căscatul și întinderile ample după somn nu sunt doar exerciții fizice importante, ci și semne de relaxare și încredere, mai ales când sunt realizate în prezența oamenilor.

De fapt, toate aceste comportamente, deși pot părea uneori bizare sau enervante, au explicații logice și funcții emoționale sau sociale importante. Acceptarea lor sprijină echilibrul pisicii și întărește relația cu stăpânul.

