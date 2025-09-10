Investiții în hrana pentru animale în Europa de Est: România în prim-plan

Europa de Est devine un hub atractiv pentru investiții în hrana pentru animale, iar România se află în prim-planul acestei tendințe. În ciuda provocărilor economice, regiunea continuă să atragă companii internaționale și investitori strategici, notează Pet Food Industry.

Creșterea investițiilor în hrana pentru animale în România și Europa de Est

În iulie 2025, grupul chinez WH Group a achiziționat Pupil Foods , consolidând Europa de Est ca bază strategică de producție.

Achiziția face parte din strategia Morliny Foods , divizia europeană, de a-și diversifica portofoliul și de a-și întări poziția pe piața hranei pentru animale.

Alte exemple includ extinderea fabricii Nestlé Purina din Ungaria cu 141 milioane de euro și anunțul United Petfood privind a doua fabrică la Răcari, România, de 35 milioane de euro.

România – un punct cheie în producția de hrană pentru animale

România a devenit o destinație preferată pentru investiții în industria pet food datorită:

Costurilor operaționale mai mici comparativ cu Europa de Vest;

Accesului la piața unică europeană;

Creșterii cererii locale pentru hrana de calitate pentru animale;

Sprijinului pentru proiecte noi și facilităților oferite investitorilor.

Dezvoltări importante în Europa de Est

Ungaria : extinderea Nestlé Purina la Bük – capacitate aproape 500.000 tone/an.

România : United Petfood, noua fabrică Răcari – 35 milioane euro.

Țările Baltice & Ucraina : Kormotech construiește o fabrică de hrană umedă în Lituania, cu finanțare EBRD, extindere până în 2028.

Jucătorii locali își extind prezența

Zew Natury (Polonia) : extindere pentru export.

VAFO (Cehia) : achiziția distribuitorului polonez AZAN.

Akvatera & Kauno Grudai (Baltice) : noi facilități high-tech pentru hrana umedă.

Avantajele investițiilor în Europa de Est

Investitorii aleg Europa de Est datorită:

Costurilor reduse la energie și muncă comparativ cu Vestul Europei;

Accesului facil la piețele europene ;

Resurselor locale abundente , precum subprodusele din păsări și porcine din Polonia;

Creșterii cererii locale și premiumizarea produselor .



Viitorul industriei pet food în România

Industria hranei pentru animale în România și Europa de Est are potențial neexploatat. Experții prevăd:

Dezvoltări continue ale capacităților de producție;

Creșterea segmentului premium și private-label;

Interes constant din partea investitorilor strategici și financiari;

Oportunități pe termen lung, chiar și în contextul actualelor turbulențe economice.

„Chiar dacă există un anumit recul economic momentan, sectorul pet food se dezvoltă constant în România și Europa de Est, cu oportunități majore legate de premiumizare și extinderea capacităților,” spune Péter Tamási, CEO PetPartners Hungary.

