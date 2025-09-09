Costurile îngrijirii animalelor de companie sunt în creștere, dar dragostea pentru ele rămâne la fel de puternică: Ce ne spun ultimele sondaje despre tendințele din SUA

În ciuda discuțiilor pesimiste despre economie și putere de cumpărare, cheltuielile stăpânilor de animale de companie din SUA rămân surprinzător de ridicate, în special în rândul familiilor cu venituri mai mari. Cu toate acestea, costurile tot mai mari provoacă îngrijorări, iar încrederea în brandurile de hrană și produse de îngrijire devine un factor crucial.

Cheltuieli semnificative pentru hrană și îngrijire

Un sondaj recent realizat de Dog Food Advisor, un site specializat în evaluarea hranei pentru câini, a arătat că din 10.000 de stăpâni de câini, 13% cheltuiesc peste 200 de dolari pe lună doar pe hrană. Cifra crește la 17% în rândul respondenților cu venituri anuale de peste 150.000 de dolari, notează Pet Food Industry.

Aceste cifre sunt susținute de un alt sondaj, realizat de CouponCabin, care a întrebat peste 1.000 de stăpâni de câini și pisici cât cheltuiesc anual pe îngrijirea animalelor. Peste jumătate au declarat că alocă între 500 și 1.999 de dolari pe an, cea mai mare parte a banilor fiind direcționată către hrană. La polul opus, 14% au raportat cheltuieli anuale de peste 4.000 de dolari, ajungând chiar până la 9.999 de dolari.

Costurile se adună pe durata de viață a unui animal. Conform NielsenIQ, cheltuielile totale cu bunuri de consum (FMCG) pe durata de viață a unei pisici sau a unui câine sunt de 12.733 dolari, respectiv 9.819 dolari. Deși cifrele par a fi inversate (câinii mănâncă, de obicei, mai mult decât pisicile), suma totală rămâne una considerabilă, mai ales dacă ținem cont că media de viață a unui animal de companie este de aproximativ 10 ani sau chiar mai mult.

Dragostea pentru animale depășește grija pentru bani

Creșterea cheltuielilor este, parțial, un rezultat al scumpirilor. Conform sondajului Dog Food Advisor, 60% dintre stăpânii de câini au recunoscut că alocă mai mulți bani pentru hrană decât în anul precedent, iar 18% cheltuiesc chiar „mult mai mult”. Aproximativ 52% s-au declarat îngrijorați de costuri, dar acest lucru nu le scade devotamentul.

Sondajul a arătat un nivel extraordinar de implicare emoțională:

52% dintre stăpâni au declarat că ar renunța la o masă pentru a-și hrăni câinele.

92% ar intra în datorii pentru a acoperi costurile unei urgențe medicale la veterinar.

96% nu și-ar abandona niciodată animalul din cauza problemelor financiare.

Un alt sondaj, realizat de Brandon, a confirmat că 31,7% dintre stăpâni cheltuiesc mai mult pe îngrijirea animalelor în acest an. Interesant este că aproape 45% dintre cei care au redus cheltuielile au amânat sau au renunțat la vizite la veterinar, considerând costul principalul obstacol. Cu toate acestea, 44% dintre participanții la sondajul CouponCabin au declarat că ar alege să cheltuiască pe animalele lor înainte de a cumpăra ceva pentru ei, familie sau prieteni.

Încrederea în branduri și ingrediente, factor-cheie

Pentru brandurile de hrană și produse de îngrijire, încrederea joacă un rol vital. 54,4% dintre stăpâni au declarat că au încredere în brandurile pe care le percep ca fiind sigure. În sondajul Dog Food Advisor, 33% dintre respondenți au încredere „mare” în etichetele produselor, în timp ce doar 12% nu au deloc încredere în companiile producătoare. Totuși, 50% au declarat că pregătesc mâncare gătită acasă pentru câinii lor, din lipsă de încredere în produsele din comerț.

În ceea ce privește ingredientele, 92% dintre stăpâni preferă ca acestea să provină din SUA, în timp ce încrederea în surse precum China sau Mexic este extrem de scăzută (6,7% și, respectiv, 20%). Chiar și Marea Britanie se bucură de încredere din partea a doar 47% dintre respondenți. Singura țară care a obținut un scor relativ mare, pe lângă SUA, a fost Canada, cu 64% încredere.

Aceste date subliniază importanța transparenței și a calității ingredientelor. Atâta timp cât stăpânii de animale consideră prietenii lor necuvântători membri ai familiei, ei vor continua să prioritizeze cheltuielile pentru hrana și sănătatea acestora, indiferent de contextul economic.

