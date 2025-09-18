Cum își schimbă culoarea pisicile siameze. O mutație genetică a făcut ca blana acestei rase să fie mai sensibilă la temperaturi, dar o lasă vulnerabilă la anumite probleme de sănătate

Cu 73 de rase recunoscute de Asociația Internațională a Pisicilor, identificarea exactă a unei feline poate fi uneori o provocare. Totuși, majoritatea oamenilor recunosc imediat o pisică siameză. Semnele distinctive ( botul negru, „șosetele”, coadă mai închisă și ochii albaștri) o transformă într-una dintre cele mai faimoase rase din lume. Aceste particularități nu sunt doar estetice, ci provin dintr-o mutație genetică cu efect direct asupra culorii blănii și a pigmentului ocular.

Originea genetică a pisicilor siameze

Caracteristica petelor negre la siameze, numită în limbajul genetic gena Himalayan, este o mutație recesivă care influențează sensibilitatea blănii la temperatură, scrie Animal Genetics. Gena a fost identificată de geneticieni și localizată în rândul populațiilor de pisici domestice din Asia de Sud. Ea necesită prezența ambilor aleli recesivi pentru a se manifesta vizibil la animal. În termeni practici, în uter sau în zonele corporale mai calde, blana rămâne deschisă la culoare. În schimb, extremitățile mai reci, precum urechile, coada, nasul și labele, au pigmenți mai închiși, generând contrastul atât de familiar.

Cum își schimbă culoarea

În uter, pisoii se dezvoltă la temperatura normală a unei pisici adulte, aproximativ 38° C, făcând ca puii să se nască adesea cu blana deschisă sau complet albă. După naștere, extremitățile corpului se răcesc, iar în acele zone gena Himalayan stimulează producția de melanină, pigmentul responsabil pentru închiderea culorii. La aproximativ două săptămâni apare prima tentă de culoare pe membre, iar în jur de o lună se poate observa deja culoarea finală, care variază între seal point, chocolate point, blue point, lilac point și altele. După maturizare, contrastele rămân evidente, iar variațiile de nuanță apar în funcție de condițiile de mediu, potrivit National Geografic.

Legături cu alte rase și transmiterea mutației

Pe măsură ce oamenii au crescut selectiv pisici, afișând combinația de blană cu pete negre, această mutație a fost transmisă către alte rase precum Ragdoll, Birmaneză și chiar hibrizi domestici. Astfel, rasa nu este singura purtătoare a genelor Himalayan; rase mixte sau altele cu istoric de încrucișare au această caracteristică. Este important de știut că prezența genei în părinți nu garantează manifestarea la urmași decât dacă ambii contribuie cu alelul recesiv.

Ochii albaștri: cauză genetică și implicații

Ochii albaștri vibranți, emblematici pentru siameze, sunt tot un efect al aceleiași gene care influențează pigmentarea oculară. Albastrul intens e rezultatul unei combinații între structură oculară și nivelul de pigment. Din păcate, mutația vine uneori la pachet cu probleme oculare. Pisicile siameze au strabism și nistagmus (mișcări sacadate ale globului ocular). Aceste afecțiuni pot afecta vederea, iar în unele cazuri afectează și echilibrul. Totuși, severitatea variază: unele pisici trăiesc fără probleme vizibile, altele au dificultăți mai serioase.

Cum influențează mediul culorile blănii

Temperatura pielii modifică activitatea genei Himalayan. Orice traumă, intervenție chirurgicală sau zona rasă poate crea un microclimat diferit pielii, iar părul care crește poate avea o culoare modificată. Acest fenomen explică apariția unor pete sau modificări temporare după tratamente, răniri sau chiar purtarea unor haine pentru animale în cazuri excepționale.

Avantaje și dezavantaje

Din punct de vedere adaptativ sau evolutiv, nu există un avantaj universal adus de gena Himalayan la animalele domestice. În schimb, aceasta poate avea riscuri medicale, în special oculare.

Recomandări pentru viitorii proprietari

Persoanelor care doresc o pisică siameză li se recomandă să apeleze la crescători reputați sau la adăposturi serioase. Achiziția de la surse de încredere reduce riscul de a cumpăra animale cu probleme genetice ascunse sau nediagnosticate. O examinare veterinară completă, inclusiv a ochilor, înainte și după adoptare, este o măsură practică pentru a identifica eventuale afecțiuni precoce.