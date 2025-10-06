Cum să le vorbim câinilor astfel încât să ne asculte. Oamenii de știință au găsit formula care le captează atenția cel mai mult

Mulți stăpâni le vorbesc prietenilor blănoși pe un ton jucăuș, asemănător celui folosit cu un copil mic. Deși la prima vedere pare doar o manifestare amuzantă sau un răsfăț, studiile susțin că acest mod de comunicare are efecte reale asupra câinilor. Vorbitul pe un ton copilăresc întărește relația dintre om și câine, spun oamenii de știință.

De ce le place câinilor să le vorbim pe un ton copilăresc

Cercetările în neuroștiință au scos la iveală faptul că folosirea unei intonații speciale activează anumite zone din creierul câinilor. Folosind imagistica prin rezonanță magnetică (IRM), specialiștii au observat că două regiuni cerebrale legate de atenție și procesarea emoțiilor se activează mai intens când cățeii aud vocea stăpânului pe un ton afectuos și exagerat, asemănător celui utilizat cu bebelușii. Acest efect a fost chiar mai puternic când vorbitorul era o femeie.

De ce câinii reacționează mai bine la acest tip de voce

La fel ca bebelușii, câinii răspund mai bine la vorbirea simplă și emoțională. Conform unui studiu publicat în Communications Biology, câinii, care pot recunoaște aproximativ 89 de cuvinte, rămân atenți mai mult atunci când li se vorbește pe un ton copilăresc. Aceasta îi ajută să asocieze mai ușor comenzile, emoțiile și chiar cuvintele noi, proces ce seamănă mult cu modul în care învață copiii să vorbească.

O legătură emoțională mai puternică între câine și om

Un alt studiu realizat de Universitatea din York arată că vorbitul cu câinii într-un mod jucăuș și afectuos nu doar că le captează atenția, dar și întărește relația afectivă cu stăpânii lor. Această formă de comunicare transmite siguranță, iubire și atenție, elemente de care câinii au nevoie pentru a se simți parte din „haita” familiei. Practic, tonul copilăresc devine un limbaj secret între om și câine, potrivit oamenilor de știință.

Beneficiile pe termen lung pentru comportamentul câinelui

Pe lângă apropierea emoțională, câinii care primesc frecvent astfel de interacțiuni devin mai ascultători și mai echilibrați. Tonul special îi ajută să rămână concentrați atunci când primesc instrucțiuni, făcând procesul de dresaj mai eficient. De asemenea, câinii se simt mai puțin anxioși și mai motivați să interacționeze, ceea ce le îmbunătățește calitatea vieții.

Știința confirmă că, pentru câini, această abordare are un impact pozitiv asupra atenției, comportamentului și stării emoționale. Așadar, data viitoare când îi vorbești câinelui tău pe un ton dulce și jucăuș, să știi că îi place foarte mult.