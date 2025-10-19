După un dezastru – fie natural, fie un incendiu, cutremur sau explozie în locuință -, nu doar oamenii au nevoie de siguranță, ci și animalele de companie. Astfel de evenimente pot fi o presiune emoțională și pentru ele. În astfel de momente, stăpânii devin principalul sprijin pentru animalele aflate în șoc, potrivit American Red Cross.

După o situație de urgență, animalele pot avea schimbări bruște de comportament. Chiar și cele mai blânde pot deveni speriate, defensive sau agresive. Este bine să le observi atent reacțiile și să le acorzi timp pentru a se adapta la noua realitate. Nu forța interacțiunile și menține o atmosferă calmă și sigură.

Cum să-ți ajuți animalele de companie să se recupereze după un dezastru

Păstrează siguranța și controlul asupra casei

După un dezastru, ușile sau porțile pot fi deteriorate, iar animalele pot scăpa ușor sau se pot rătăci. Ține-le sub supraveghere directă, în lesă sau într-un spațiu sigur, până când mediul este complet verificat.

De asemenea, este bine de știut că după o catastrofă, solul și aerul pot ascunde riscuri la nivelul nasului și lăbuțelor animalelor. Pentru noi pot părea inofensive unele obiecte, dar animalele sunt vulnerabile în fața lor. De exemplu, resturi ascuțite, substanțe chimice vărsate, îngrășăminte sau alte reziduuri pot provoca intoxicații sau răni pentru animale. Inspectează zona înainte de a le permite accesul liber și asigură-te că animalele tale nu pot intra în contact cu materiale periculoase.

Consultă medicul veterinar

Dacă observi modificări în comportament care persistă (cum ar fi agresivitate, apatie, lipsa poftei de mâncare sau alte semne de stres) cere sfatul medicului veterinar. Unele traume pot necesita tratament sau consiliere comportamentală pentru a fi depășite complet. Veterinarul poate recomanda și metode de reducere a anxietății, precum feromonii liniștitori sau terapii de adaptare.

