Cum să-ți înveți câinele să poarte botnița cu încredere: Sfaturi de la experți

Organizația The Muzzle Movement lansează campania Just In Case, o inițiativă proactivă care încurajează stăpânii să învețe fiecare câine să poarte botnița confortabil și cu încredere.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Scopul campaniei din Marea Britanie este să schimbe modul în care sunt privite botnițele. În loc să fie văzute ca simbol al agresivității, acestea sunt prezentate ca un instrument practic de siguranță, asemănător centurii de siguranță pentru oameni. În situații neașteptate – cum ar fi accidente, tratamente veterinare de urgență, dureri post-operatorii sau frică extremă – chiar și cel mai blând câine poate reacționa agresiv.

Atunci când un câine este deja antrenat pozitiv să poarte o botniță bine ajustată, astfel de situații stresante pot fi gestionate mai sigur, reducând riscul pentru echipa veterinară, pentru stăpân și, bineînțeles, pentru câine, notează Dogs Today.

Beneficiile antrenamentului cu botnița în viața de zi cu zi

Antrenarea câinelui să poarte botnița nu ajută doar în situații de urgență. Printre avantajele zilnice se numără:

Prevenirea mâncatului sau adulmecării alimentelor de pe jos

Crearea unui sentiment de siguranță în medii aglomerate

Susținerea planurilor de modificare a comportamentului pentru câinii cu reactivitate sau anxietate

Atunci când botnița este introdusă treptat, folosind recompense și întărire pozitivă, câinele poate învăța să o poarte fără disconfort, putând să respire, să bea apă sau să ia recompense – confortul și bunăstarea rămânând prioritare.

Muzzle March: eveniment online pentru iubitorii de câini

Pentru a marca lansarea campaniei, echipa The Muzzle Movement organizează un eveniment online numit „Muzzle March”. Acesta se va desfășura pe platformele lor de social media și va include:

Sfaturi practice de antrenament cu botnița

Explicații clare despre beneficiile purtării botniței

Giveaway-uri pentru participanți

Prezentări și discuții cu experți din domeniul canin

Evenimentul va avea loc pe parcursul lunii martie și este o oportunitate excelentă pentru orice stăpân care vrea să fie pregătit pentru situații neprevăzute.

Pregătirea câinelui pentru orice situație

Prin campania Just In Case, The Muzzle Movement își propune să normalizeze antrenamentul cu botnița ca pe o abilitate de viață standard pentru toți câinii. Nu pentru că ne așteptăm la ce e mai rău, ci pentru că stăpânii responsabili își pregătesc câinele pentru orice eventualitate.