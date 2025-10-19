În situații de urgență, animalele de companie depind complet de stăpânii lor pentru siguranță și supraviețuire. Fie că vorbim despre inundații, incendii, cutremure sau explozii în locuințe, planul tău de urgență trebuie să includă și membrii necuvântători ai familiei, potrivit American Red Cross.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cum să-ți protejezi animalele de companie în caz de dezastru

1. Dacă nu e sigur pentru tine, nu e sigur nici pentru ei

Regula de aur este simplă: dacă locuința ta nu mai este sigură pentru tine, nu este sigură nici pentru animale. Evacuează-le întotdeauna împreună cu tine, fără a le lăsa în urmă.

2. Creează un kit de urgență pentru animale

Păstrează la îndemână o trusă de urgență dedicată animalelor de companie, depozitată în containere rezistente și ușor de transportat. Aceasta ar trebui să includă lesă, hamuri și cuști de transport, hrană și apă pentru cel puțin câteva zile, boluri, litieră, medicamente, o trusă de prim ajutor și copii ale fișelor medicale.

Adaugă fotografii recente cu animalul tău, pentru identificare în caz de pierdere, precum și informații despre regimul alimentar, tratamentele urmate și numărul medicului veterinar.

3. Planifică din timp evacuarea

În cazul unei evacuări, multe hoteluri și adăposturi nu acceptă animale, cu excepția celor de asistență. Informează-te în prealabil despre spațiile care permit cazarea cu animale sau care oferă adăpost temporar pentru acestea. Este, de asemenea, util să realizezi o listă cu rude, prieteni, clinici veterinare sau adăposturi care îți pot oferi ajutor în caz de nevoie.

4. Pregătește-ți animalele pentru evacuare

Include animalele în exercițiile tale de evacuare, astfel încât să se obișnuiască să intre calm în cuști sau mașini. Asigură-te că vaccinurile sunt la zi și că fiecare animal poartă o zgardă cu identificare actualizată. Microciparea este o măsură suplimentară recomandată.

5. Nu uita de animalele mari

Dacă locuiești în mediul rural și deții animale de fermă, planifică evacuarea lor din timp. Mută-le pe terenuri mai înalte și acționează preventiv, înainte ca situația să devină periculoasă.

Citește și:

EXCLUSIV | Cum pregătim cățelul pentru venirea pe lume a bebelușului: Sfaturile instructorului canin

INTERVIU | Românii investesc tot mai mult în hrană premium pentru animale. Creștere de peste 50% în 2025. Află povestea tânărului antreprenor care a transformat pasiunea într-un business de milioane de euro (FOTO)