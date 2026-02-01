Cuplu condamnat la închisoare, după ce a ținut zeci de câini în condiții inumane. Mai multe animale au fost găsite moarte (FOTO)

Un cuplu din Milford Haven, Țara Galilor, a fost condamnat la închisoare, după ce s-a aflat că a ținut zeci de câini în casă, în condiții inumane. Mizeria și lipsurile au făcut ca mai multe animale să moară.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cuplu condamnat la închisoare, după ce a ținut zeci de câini în condiții inumane

Poliția din Dyfed Powys, RSPCA și doi medici veterinari au descins la proprietatea celor doi pe 29 decembrie 2024 și au făcut o descoperire șocantă: 29 de câini, 17 șerpi, o broască țestoasă, o șopârlă gecko leopard și o șopârlă varan. Pe lângă acestea, au mai fost găsiți doi câini morți, dar și un șarpe decedat.

Cei de la RSPCA au descris un „miros copleșitor de fecale și urină”, animalele trăind în „condiții mizerabile”. Toate animalele au avut de suferit, inclusiv cele care au decedat între timp.

Vinovați de aceste atrocități față de animale sunt Zoe Louise Graham și Lee Peter Lock. Cei doi au apărut pe 16 ianuarie în fața instanței din Swansea. În timp ce Graham a fost condamnată la 18 luni de închisoare și i s-a interzis dreptul de a deține animale timp de 15 ani, Lock a primit o pedeapsă de 27 de luni de închisoare și interzicerea dreptului de a deține animale timp de 25 de ani. Femeia a pledat vinovată pentru 14 infracțiuni în temeiul Legii privind bunăstarea animalelor, iar Lock a pledat vinovat pentru 12 infracțiuni pe 3 octombrie 2025.

Animale moarte din cauza problemelor de sănătate

Printre fecale și urină peste tot, autoritățile au găsit cuști murdare, spații strâmte, câini slabi și mizerie peste tot. O broască țestoasă și un gecko erau ținute împreună fără apă, iar varanul era ținut într-o tavă de plastic.

Doi câini au fost găsiți ulterior morți, unul într-un șopron, iar altul într-un congelator. Și un șarpe a fost găsit decedat, alții fiind ulterior eutanasiați din cauza stării lor de sănătate irecuperabile. Câțiva au murit, de asemenea, după salvare. Dintre câini, un XL Bully a fost eutanasiat, fiind o rasă interzisă în această țară, un câine a fost transferat la o organizație caritabilă, patru au fost încredințați RSPCA pentru relocare, iar cei rămași au fost duși în alte locații pentru îngrijire.

„Aș dori să le mulțumesc tuturor celor implicați în acest caz complex, de la colegii mei dedicați, Poliția Dyfed Powys, medicii veterinari, centrul de animale exotice și un partener caritabil. A fost un adevărat efort de echipă și, deși nu toate animalele au supraviețuit, este minunat să-i vedem pe cei care au fost adăpostiți în cămine iubitoare”, a declarat inspectorul Hogben după pronunțarea sentinței.

Sergentul de poliție Paul Roberts din Dyfed Powys a adăugat: „Această anchetă demonstrează un exemplu excelent de parteneriat pentru a combate unele dintre cele mai supărătoare infracțiuni legate de bunăstarea animalelor”.

Citește și: