Kyle Newby, din Littleover, Derby, a transformat curățarea excrementelor câinilor într-o afacere inedită. El curăță grădinile în întreaga regiune East Midlands și spune că mulți dintre clienții săi solicită vizite săptămânale, pentru că nu pot face singuri această activitate fizic solicitantă, notează BBC.

„Unii oameni pur și simplu nu pot să o facă singuri,” explică Kyle. „Persoanele cu dizabilități reprezintă majoritatea clienților noștri și sunt foarte recunoscători pentru ajutorul nostru.”

De ce serviciul este esențial pentru persoanele cu dizabilități și vârstnici

Comentarii pe rețelele sociale care îi catalogau pe clienți drept „leneși” sau „iresponsabili” sunt, potrivit lui Kyle, nedrepte. „Mulți oameni chiar nu pot fizic să facă asta. Le aducem un real ajutor și le permitem să-și păstreze animalele de companie,” adaugă el.

Printre clienții săi se numără și Lulu Singh, din Long Eaton, care, din cauza problemelor de mobilitate, întâmpină dificultăți în a curăța după bulldogul său francez, Buddy.

„Nu aș putea să-l am dacă nu aș folosi serviciul lui Kyle,” spune Lulu. „Sunt persoană cu dizabilități și nu aș putea să fac asta singură. Așa că am zis că e o idee excelentă.”

Cum a început afacerea Pet Poo Pick

În martie 2025, Kyle și un coleg din construcții au pus bazele firmei Pet Poo Pick, una dintre puținele din Derbyshire care oferă acest serviciu. El spune că s-a inspirat din afaceri similare din Statele Unite, care au cifre de afaceri de milioane de lire și chiar oportunități de francizare.

„Primul nostru client din Hucknall avea copii care locuiesc în America și ne-au spus cum funcționează serviciile de acolo. Ne-au întrebat dacă există ceva similar aici și așa ne-au găsit pe noi,” povestește Kyle.

Excrementele colectate sunt duse la o fermă din Gotham, Nottinghamshire, unde sunt adăugate la gunoiul de cal, cu acordul fermierului.

O afacere de succes cu un impact social

Astăzi, Kyle are 35 de clienți în East Midlands și îmbină afacerea cu jobul său principal în construcții. „Unii râd de mine, dar percep £15 pe vizită. Dacă ai 100 de clienți pe lună, e o afacere serioasă,” spune el zâmbind.

Protecția Animalelor din Marea Britanie susține că astfel de servicii profesionale sunt foarte utile pentru stăpânii de câini vârstnici, cu dizabilități, temporar răniți sau cu probleme de mobilitate.

„Serviciile profesionale ajută ca animalele să fie păstrate într-un mediu sigur și igienic, în timp ce rămân alături de stăpânii lor iubitori,” a declarat un purtător de cuvânt al organizației.