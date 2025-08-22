De ce le dăm porecle animalelor noastre de companie? Ce impact au asupra câinilor și pisicilor, potrivit oamenilor de știință

În multe cazuri, numele „oficial” al animalelor de companie, cel trecut pe carnetul veterinar sau gravat pe medalion, rareori este și cel mai des folosit acasă. În realitate, ajung să fie strigate printr-o multitudine de porecle, uneori tandre, alteori amuzante. Astfel, „Max” devine „Maxuțuțu”, „Aris” ajunge „Riselu”, „Rex” se transformă în „Rexuleț”, iar „Tedy” se schimbă în „Tedică”.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Această transformare lingvistică nu este deloc întâmplătoare. Lingviștii și psihologii afirmă că aceste porecle nu sunt doar simple glume de moment, ci fac parte dintr-un mecanism uman de a construi intimitate, de a exprima afecțiune și de a crea un „joc al limbajului” ce întărește legătura cu animalul.

Cum evoluează numele animalelor în porecle amuzante

Un exemplu devenit viral pe Reddit arată cât de departe poate merge acest proces. Un câine botezat, inițial, cu un nume serios a devenit, în timp, „Big Stink”, apoi „Stinky Winky”, „Moo a Wink” și, într-un final, „Stoop a Wink”. Această avalanșă de nume nu e altceva decât o dovadă a creativității spontane, dar și a tendinței oamenilor de a transforma interacțiunile zilnice cu animalele în momente jucăușe.

Și nu este un caz izolat. Mulți proprietari povestesc cum un nume de bază, simplu, se „ramifică” în zeci de variații: de la diminutive, la jocuri de cuvinte, la apelative care nu mai seamănă deloc cu forma originală. Procesul seamănă mai degrabă cu o călătorie afectivă, în care fiecare etapă marchează un nou strat al relației om-animal, scrie National Geographic.

Porecla ca instrument de legătură emoțională

Profesoara de sociolingvistică Cynthia Gordon de la Universitatea Georgetown susține că aceste porecle sunt o formă de joc verbal. Iar jocul, din punct de vedere lingvistic, este o modalitate universală de a crea solidaritate. Atunci când oamenii inventează nume ridicole sau afectuoase pentru animalele lor, ei nu fac altceva decât să le integreze în „cercul de distracție” familial.

Deși câinii sau pisicile nu înțeleg neapărat sensul poreclelor, reacționează foarte puternic la tonul vocii. Studiile arată că animalele sunt extrem de receptive la paralingvistică, adică la inflexiunile, ritmul și melodia vocii.

Sunetele contează mai mult decât credem

Cercetările neurologice spun că oamenii care obișnuiesc să vorbească cu animalele folosesc tonalități exagerate, asemănătoare cu cele din vorbirea adresată bebelușilor. Acest stil activează răspunsuri pozitive la câini, care preferă intonațiile ridicate și ritmul lent.

Mai mult, există și un simbolism al sunetelor. Experimentele arată că oamenii asociază inconștient anumite sunete cu trăsături: „i” evocă ceva mic și delicat, „oo” sugerează volum și rotunjime. Așadar, nu este deloc întâmplător că poreclele câinilor abundă în sunete ca „-i”, „-oo” sau „-uțu”.

Umorul și nostalgia copilăriei

Un alt aspect cheie al acestor porecle este umorul, de multe ori, de natură copilărească. Mulți proprietari recunosc că au ajuns să-și numească animalele „PeePoo” sau „Stinker Doodle” doar pentru că sună amuzant. Această tendință reflectă o întoarcere la jocurile lingvistice din copilărie, când inventarea unor nonsensuri sonore era o sursă de distracție pură.

Lingvista Nancy Bell subliniază că aceste mecanisme ne înveselesc pentru că reactivează plăceri arhaice, asociate cu perioada copilăriei, când limbajul nu era doar comunicare, ci și joacă. Animalele, care nu pot protesta sau critica, devin „partenerii ideali” ai acestui tip de experiment lingvistic.

Cum diferă poreclele în funcție de limbă și cultură

Interesant este că modul în care poreclele evoluează depinde și de structura limbii. În engleză, cel mai frecvent se adaugă un sufix diminutival precum „-y” sau „-ie”. Astfel, „dog” devine „doggie”, „cat” devine „kitty”. În italiană însă, există o bogăție de sufixe diminutive precum „-ino”, „-etto”, „-uccio”, ce permit variații infinite. Proprietarii italieni de câini recurg mult mai frecvent la aceste forme, conferindu-le numelor de animale o evoluție mai sistematică, mai puțin arbitrară.

În alte culturi, diminutivele sau poreclele reflectă specificul limbii. În spaniolă, de exemplu, „-ito” și „-ita” sunt omniprezente, în timp ce în germană există „-chen” sau „-lein”. Astfel, fiecare limbă oferă un set unic de „instrumente” pentru a inventa apelative afectuoase.

Istoria numelor de animale, de la funcțional la afectiv

Trebuie să ținem cont și de evoluția istorică a relației dintre oameni și animale. În trecut, majoritatea câinilor și pisicilor aveau un rol strict funcțional: păzeau, vânau sau prindeau rozătoare. Numele lor reflectau aceste funcții: „Fang”, „Hunter”, „Shep”.

Odată cu urbanizarea și mutarea animalelor în casă, statutul lor s-a schimbat radical. Ele au devenit membri ai familiei, iar limbajul folosit față de ele s-a umanizat. De aceea, în ultimele decenii, tot mai multe animale poartă nume identice cu cele ale oamenilor: „Sofia”, „Luca”, „Emma”. Poreclele, la rândul lor, s-au multiplicat și au devenit tot mai jucăușe, ca o expresie a intimității familiale.

Poreclele ca parte a „familectului”

Lingvista Deborah Tannen vorbește despre fenomenul numit „familect”, un limbaj privat al familiei, plin de expresii, diminutive și glume interne, fără sens pentru străini. Poreclele pentru animale intră exact în această categorie. Ele devin coduri afective ce marchează apartenența la grup și creează o atmosferă de complicitate.

Uneori, acest limbaj capătă o valoare de jurnal afectiv. Porecla unui câine poate fi asociată cu un eveniment de familie, cu o glumă repetată sau cu modul în care un copil a pronunțat greșit un cuvânt. Astfel, ele nu sunt doar nume amuzante, ci adevărate „capsule” de memorie lingvistică.