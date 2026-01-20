De ce preferă Fuego câinii în locul oamenilor: „Ei deseori trădează, rănesc, pe când animalele pot fi loiale până la finalul vieții”(FOTO)

Fuego preferă câinii în locul oamenilor, iar acest lucru este recunoscut chiar de către celebrul artist român. Cântărețul a postat pe pagina sa de socializare un elogiu dedicat animalelor de companie despre care, spune el, sunt mult mai loiale decât majoritatea oamenilor.

De ce preferă Fuego câinii în locul oamenilor

Paul Surugiu, cunoscut de români drept Fuego, este un iubitor de animale declarat, fiind la rândul său stăpânul unui blănos superb. În ultima sa postare, artistul s-a fotografiat alături de „noua sa prietenă”, o cățelușă care nu s-a mai dezlipit de el în timpul unui eveniment cultural. Fermecat de animăluț, Fuego a simțit nevoia să împărtășească pe internet gândurile sale despre necuvântătoarele care ne înconjoară.

„De multe ori animalele trăiesc cu noi tristeți și dureri și știu să aline la momentul potrivit. Nu sunt doar companie, sunt prelungiri ale sufletului stăpânului și chiar dacă aparent nu au rațiune, reușesc să substituie anumite sentimente, să fie parte din tot ce înseamnă lumea stăpânului lor, care se transformă, mai ales dacă este iubitor, într-un prieten.

Am spus asta pentru că oamenii deseori trădează, rănesc, fug, mint și fac rău, pe când animalele pot fi loiale până la finalul vieții, fără interes anume, pot avea grijă de noi și pot da naștere unor legături mult mai profunde și mai puternice. Sunt cazuri și cazuri, la modul general!”, a scris Fuego pe pagina sa oficială de Facebook.

Ce crede Paul Surugiu despre sterilizarea animalelor

Recent, Fuego a acordat un interviu exclusiv pentru Pets&Cats în care a vorbit despre unul dintre câinii săi, Simba, din rasa Akita Inu, și importanța sterilizării animalelor.

„Sunt prea multe animale pe străzi, prea multă suferință care ar putea fi evitată. Sterilizarea nu e ceva rău, dimpotrivă, e un act de responsabilitate. Nu mi-am castrat câinele, pentru că nu a fost nevoie, dar dacă medicul mi-ar fi recomandat, aș fi făcut-o fără ezitare”, a declarat artistul.

