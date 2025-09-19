PLAY

De la Boomers la Gen Z: Ce generație cheltuie cel mai mult pe jucării pentru animale de companie

Claudiu Surmei 19 septembrie 0 comentarii
Accesorii și jucării pentru animale, într-un pet shop Sursa foto: Aviahuismanphotography | Dreamstime.com

Obiceiurile de cumpărare pentru jucăriile de animale de companie diferă semnificativ de la o generație la alta. Un studiu realizat de GlobalPETS și Loop, care a inclus aproximativ 2.000 de părinți de animale din Franța, Marea Britanie, SUA, Canada, Mexic și Brazilia, oferă o imagine clară asupra acestor diferențe.

Cine cheltuie cel mai mult pe jucării pentru animale

În 2024, Millennials (29-44 ani) și Gen X (45-60 ani) au fost cele mai generoase generații, cu 16% dintre membri cheltuind 100$ (≈85€) sau mai mult pe jucării pentru animale de companie, notează GlobalPETS.

În contrast, Boomers (61-79 ani) au avut cea mai mică proporție de cheltuitori mari și cea mai mare proporție de cheltuieli mici, cu mai puțin de 25$ (≈21€) anual.

Gen Z (18-28 ani) se situează între cele două extreme: 12% au cheltuit 100$ sau mai mult, iar 39% au cheltuit sub 25$ în 2024.

În primele luni din 2025, tendințele sunt similare pentru Gen Z, Millennials și Gen X, aproximativ 10% cheltuind deja peste 100$, iar alți 16-18% cheltuind peste 50$. Boomers rămân însă cei mai economici, 58% cheltuind sub 25$.

Frecvența achizițiilor

În 2024, 23% dintre Boomers nu au cumpărat niciodată jucării pentru animale, iar doar 13% au cumpărat o singură dată.

În schimb, majoritatea Gen X (30%) și Millennials (31%) au cumpărat jucării de 2-3 ori, iar câte 28% dintre ei de mai mult de 6 ori. Gen Z a cumpărat jucării de 2-3 ori în proporție de 29%.

Până în 2025, Boomers rămân cei care cumpără cele mai puține jucării, doar 17% cumpărând deja, comparativ cu mai puțin de 10% pentru celelalte generații.

Ce animale dețin și unde

Pisicile rămân cele mai populare animale de companie în toate generațiile, urmate de câini.

  • Gen Z: 69% pisici, 56% câini
  • Millennials: 67% pisici, 59% câini
  • Gen X: 65% pisici, 60% câini
  • Boomers: 66% pisici, 59% câini

În ceea ce privește țările:

  • În Mexic, Gen Z reprezintă 47% dintre proprietarii de animale, urmați de Millennials cu 39%.
  • În Brazilia, 38% dintre proprietari sunt Millennials.
  • În Canada, Franța și Marea Britanie, Millennials reprezintă 36%.
  • În SUA, Gen Z conduce cu 32%.

Din punct de vedere al genului, majoritatea proprietarilor de animale sunt femei. Interesant, printre Millennials, bărbații reprezintă 38%, iar printre femei, Gen Z conduce cu 31%.

  • Claudiu Surmei este redactor-șef la Pets&Cats și iubitor declarat de pisici. Are o felină salvată de pe stradă și scrie cu pasiune despre tot ce ține de animalele de companie — de la adopții și hrană, până la legislație și povești care inspiră. Vine din presa clasică, cu ani de experiență în redacții de sport și actualitate (Antena 3, Prima TV, Telekom Sport, Orange Sport, Prima Sport, Mediafax), dar și cu articole publicate în ProSport, Gândul și Ziarul Financiar. Crede că jurnalismul poate schimba lucruri — inclusiv în viața animalelor.

Sursa foto: Aviahuismanphotography | Dreamstime.com

By Claudiu Surmei

