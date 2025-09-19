De la Boomers la Gen Z: Ce generație cheltuie cel mai mult pe jucării pentru animale de companie

Obiceiurile de cumpărare pentru jucăriile de animale de companie diferă semnificativ de la o generație la alta. Un studiu realizat de GlobalPETS și Loop, care a inclus aproximativ 2.000 de părinți de animale din Franța, Marea Britanie, SUA, Canada, Mexic și Brazilia, oferă o imagine clară asupra acestor diferențe.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Cine cheltuie cel mai mult pe jucării pentru animale

În 2024, Millennials (29-44 ani) și Gen X (45-60 ani) au fost cele mai generoase generații, cu 16% dintre membri cheltuind 100$ (≈85€) sau mai mult pe jucării pentru animale de companie, notează GlobalPETS.

În contrast, Boomers (61-79 ani) au avut cea mai mică proporție de cheltuitori mari și cea mai mare proporție de cheltuieli mici, cu mai puțin de 25$ (≈21€) anual.

Gen Z (18-28 ani) se situează între cele două extreme: 12% au cheltuit 100$ sau mai mult, iar 39% au cheltuit sub 25$ în 2024.

În primele luni din 2025, tendințele sunt similare pentru Gen Z, Millennials și Gen X, aproximativ 10% cheltuind deja peste 100$, iar alți 16-18% cheltuind peste 50$. Boomers rămân însă cei mai economici, 58% cheltuind sub 25$.

Frecvența achizițiilor

În 2024, 23% dintre Boomers nu au cumpărat niciodată jucării pentru animale, iar doar 13% au cumpărat o singură dată.

În schimb, majoritatea Gen X (30%) și Millennials (31%) au cumpărat jucării de 2-3 ori, iar câte 28% dintre ei de mai mult de 6 ori. Gen Z a cumpărat jucării de 2-3 ori în proporție de 29%.

Până în 2025, Boomers rămân cei care cumpără cele mai puține jucării, doar 17% cumpărând deja, comparativ cu mai puțin de 10% pentru celelalte generații.

Ce animale dețin și unde

Pisicile rămân cele mai populare animale de companie în toate generațiile, urmate de câini.

Gen Z : 69% pisici, 56% câini

Millennials : 67% pisici, 59% câini

Gen X : 65% pisici, 60% câini

Boomers : 66% pisici, 59% câini



În ceea ce privește țările:

În Mexic , Gen Z reprezintă 47% dintre proprietarii de animale , urmați de Millennials cu 39%.

În Brazilia , 38% dintre proprietari sunt Millennials.

În Canada, Franța și Marea Britanie , Millennials reprezintă 36%.

În SUA , Gen Z conduce cu 32%.

Din punct de vedere al genului, majoritatea proprietarilor de animale sunt femei. Interesant, printre Millennials, bărbații reprezintă 38%, iar printre femei, Gen Z conduce cu 31%.

Citește și:

Un studiu cu 8.000 de pisici arată care rase trăiesc cel mai mult. Surpriza din fruntea clasamentului

În ce perioadă a anului vaccinăm câinele și care sunt cele mai importante vaccinuri care trebuie administrate: Ce spune medicul veterinar