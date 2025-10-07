De la cățelușele Zira și Luna, la o lume plină de culoare. Povestea Georgianei Zlibuț, artista care desenează din iubire pentru animale (VIDEO)

Printre culori, zâmbete și lăbuțe jucăușe, o tânără din Oradea transformă dragostea pentru animalele sale de companie într-un univers plin de inspirație și bucurie. Georgiana Zlibuț, tânără proaspăt căsătorită, a ales să ducă pasiunea mai departe și să creeze un proiect dedicat celor care își iubesc animăluțele așa cum o face ea. În spatele fiecărui desen stă o poveste, iar alături de mama ei, Adriana, și de soțul care o sprijină la fiecare pas, Georgiana construiește o lume plină de culoare, veselie și suflet, o lume unde Zira și Luna, cele două cățelușe adorabile, sunt adevăratele muze.

Inspirată de cele două cățelușe care îi colorează fiecare zi, Georgiana Zlibuț a transformat iubirea pentru animale în artă vie și emoție, iar cei care îi trec pragul pot primi chiar și un autograf cu suflet.

Toate creațiile ei sunt pline de culoare și veselie, inspirate din natură, frumos și din animăluțele care ne aduc zâmbete. Fie că este vorba despre un cățel, un hamster, un papagal sau orice alt companion, Georgiana a reușit să transpună emoția în obiecte deosebite: calendarul pentru 2026, planificatorul nedatat, memo notes, semne de carte, felicitări, stickere și suporturi pentru pahare.

A studiat Comunicare și Relații Publice la Timișoara, iar pasiunea pentru desen i-a rămas în sânge. În familia Georgianei se regăsesc mulți artiști (pe partea de canto și de desen). A desenat de mică, iar odată cu descoperirea tabletei grafice a pășit într-un univers plin de culoare și emoție.

Interviu realizat la standul Georgianei Zlibuț

Reporter: De unde a venit această pasiune și dacă sunt sustenabile aceste creații?

Georgiana Zlibuț: Ideea a pornit odată cu apariția cățelușelor mele, Zira și Luna. Avându-le lângă mine zi de zi, mi-am dat seama că nu găsesc foarte multe obiecte dedicate animalelor de companie (căței, pisici) și am zis că, dacă tot îmi place să desenez, de ce să nu le transpun în obiecte fizice pe care să le împărtășesc și cu alți iubitori de animale.

Reporter: Câți ani au cățelușele tale?

Georgiana Zlibuț: Una are 4 ani, cealaltă 5. Este o poveste foarte frumoasă. Zira, care este metis de Border Collie, toată albă, o superbitate, a ajuns în viața noastră printr-o minune. Mi-am dorit foarte mult o cățelușă și am găsit-o pe stradă într-o seară, împreună cu soțul meu. Ne plimbam și chiar era să întârziem, dar am dat de ea întâmplător. De atunci a rămas în viața noastră. Cealaltă cățelușă este adoptată de la un adăpost din Oradea. A luat-o soțul meu, înainte să ne cunoaștem, dar cele două se înțeleg de minune.

Reporter: Au participat la nunta voastră. Cum a fost?

Georgiana Zlibuț: Da, au fost! Mi-a făcut o mare plăcere să le am alături de noi și totul a decurs mai bine decât m-aș fi așteptat.

Reporter: Avem un stand absolut fabulos, vesel și plin de culoare. Cum gândești fiecare lucru în parte?

Georgiana Zlibuț: Mulțumesc! Nu pot să spun că am un proces anume. În mare parte mă inspir din lucruri pe care le văd sau le aud. De exemplu, îmi plac foarte mult florile, sau merg într-un magazin de animăluțe și văd tot felul de obiecte, iar atunci îmi vin idei. Uite, așa mă gândesc: „Asta aș putea s-o folosesc într-un desen.” De exemplu, în calendar am un spațiu de joacă sau un os, le-am schițat de nenumărate ori până să ajung la rezultatul final. Apoi le-am colorat și au prins viață.

Reporter: Care este reacția publicului atunci când vine la standul vostru?

Georgiana Zlibuț: Majoritatea, cred că 99%, au reacționat foarte pozitiv. Oamenii sunt entuziasmați mai ales când văd pet plannerul, jurnalul unde poți nota informații despre animăluțul tău de companie. Din câte știu, nici nu mai există un astfel de planner la noi în țară. Mulți s-au bucurat și au decis să-și achiziționeze unul, la fel și calendarul pentru anul viitor.

Reporter: Avem aici un semn de carte care este cu…?

Georgiana Zlibuț: Cu una dintre cățelușele mele, Zira. Ea este inspirația din spatele acestui semn de carte.

Reporter: Mă gândesc că atunci când vin copiii nu știu ce să mai aleagă, nu-i așa?

Georgiana Zlibuț: Da! „Mami, vreau asta!”, „Tati, vreau cealaltă!”, și ajung să cumpere din fiecare.

Reporter: Ce v-ați propus mai departe? Aveți un site?

Georgiana Zlibuț: Da, acesta ar fi următorul pas. În momentul de față am o pagină de Instagram pe care încerc să o cresc, iar apoi îmi propun să îmi fac și un site unde să vând și să pot expune toate produsele. Momentan lucrez doar pe teritoriul României, dar pe viitor mă gândesc și la internațional. A încheiat pentru Pets&Cats Georgiana Zlibuț

Fiecare filă are o poveste, iar povestea artistei este una caldă și plină de culoare. Cei care vor să descopere mai mult o pot găsi pe pagina ei de Instagram: @geograph.x

