Durerea care nu se vede: De ce legea trebuie să recunoască suferința invizibilă a animalelor / Petiție națională pentru modificarea legii, după cazul cățelușei Katya, bătută de stăpân

În limbaj juridic, ”rănirea” înseamnă vătămare corporală vizibilă. În DEX, ”a răni” înseamnă ”a provoca o rană, o leziune”. Dar ce se întâmplă atunci când rana nu se vede, ci doar se simte?

Asta este întrebarea pe care o ridică Asociația Sache Vet, alături de numearoase organizații pentru protecția animalelor, într-un apel emoționant și o petiție națională prin care se cere modificarea legii. Pentru că, potrivit legislației actuale, durerea fără rană nu e rănire. Și, nefiind considerată rănire, nu poate fi pedepsită.

Când medicii văd durerea, dar legea nu

Medicii veterinari întâlnesc zilnic animale care prezintă durere la palpare, inflamație locală, reacții de teamă și anxietate – toate semne clare ale unei traume fizice și psihice. Însă, în fața legii, dacă nu există urme vizibile, suferința nu are valoare juridică.

”Aici se rupe legătura dintre medicină și justiție”, explică reprezentanții Asociației Sache Vet. ”Între ceea ce un veterinar poate dovedi și ceea ce legea poate recunoaște. Între realitatea ființei vii și definiția rece dintr-un cod.”

Cazul Katya – simbol al unei nedreptăți mai mari

Petiția a pornit după cazul cutremurător al cățelușei Katya, bătută de stăpânul ei într-un restaurant din Sectorul 3 al Capitalei. Deși animalul a fost evident traumatizat, legea nu a recunoscut suferința pentru că nu existau răni vizibile.

Dar Katya nu este un caz izolat. Este vocea tuturor animalelor pentru care frica, tremuratul și anxietatea nu contează în fața legii. Este despre toate ființele – animale, femei, copii – cărora li s-a spus vreodată: ”nu aveți urme vizibile”.

O lege care vede durerea, nu doar sângele

”O lege care nu vede durerea – nu apără viața”, transmit reprezentanții asociației. De aceea, cer o modificare clară a legislației, care să recunoască trauma invizibilă: durerea la atingere, teama, anxietatea, tremuratul – reacții reale, documentate medical, dar ignorate juridic.

Apelul Asociației Sache Vet este susținut de numeroase organizații din țară: Kola Kariola, Totul pentru Animale, Dreptate pentru Animale, Asociația Arca lui Norocel, Phoenix-APHC, Asociația Fiona și Prietenii, Asociația Sf. Mucenic Trifon, Asociația Zuzave, Căsuța Lăbuțelor, Happy Dogs and Other Animals, Fundația Visul Luanei, Clubul Câinilor Utilitari, Happy Tails Timișoara, Help 4 Paws Together, Asociația Chance-CARES, Angels4 Animal Rescue, Asociația Suntem Vocea Lor, Asociația și ei au dreptul la viață, Asociația pentru protejarea animalelor NUCA – și lista continuă.

Toți cer același lucru: o lege care vede durerea. Poți susține această inițiativă semnând petiția pentru o lege care recunoaște durerea invizibilă. LINK AICI!

