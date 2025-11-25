Educația cățelului este una dintre cele mai importante etape pe care blănosul le stabilește cu deținătorul lui. Dincolo de faptul că îl ajută să se comporte corespunzător în societate, printre alți oameni sau alte animale, un câine care are însușite cât mai multe elemente va fi un companion extrem de plăcut. În plus, se va simți în siguranță alături de omul lui, dar și responsabil în același timp și extrem de atent, susține instructorul canin Mihai Nae.

Mersul fără lesă, un test

Dintre lecțiile cele mai dificile pe care un cățel le poate primi în educația lui, mersul fără lesă este, fără îndoială, pe primele locuri. Acest pas poate fi făcut numai după ce patrupedul stăpânește foarte bine mersul în lesă, mersul la pas și comenzile „șezi” și „culcat”. Foarte important de menționat este că sunt situații în care lesa se impune și, desigur, cățelul nu trebuie plimbat zi de zi în acest fel. Este un exercițiu care întărește legătura dintre el și deținătorul lui.

Atenția, sporită

De asemenea, atunci când câinele nu se află legat de stăpân, atenția lui trebuie să fie îndreptată înspre omul lui și nicidecum la alte elemente care l-ar putea distrage. Pentru început, ca să se obișnuiască, este indicat să aveți mereu la îndemână câteva recompense. Dacă este distras din varii motive, acestea îl vor ajuta să se concentreze asupra ceea ce este important.

Legătura cu stăpânul, întărită

Faptul că un cățel poate merge în tandem cu stăpânul lui, dar fără să fie prins de o lesă creează o legătură puternică. Pe de-o parte, deținătorul îi face suficientă încredere încât să se plimbe cu el în acest mod, iar patrupedul simte această putere pe care o capătă brusc. De partea cealaltă, comunicarea dintre cei doi este una mult mai intensă, mai prezentă și mai frecventă. Uneori, cei doi se pot înțelege „din priviri”.

Plimbările, mai plăcute

Cu toate că mersul fără lesă nu este recomandat în zonele aglomerate sau în locurile publice, acesta este cu siguranță mai plăcut, atât pentru cățel cât și pentru deținătorul lui. Și, cum mersul pe jos este o parte esențială dintr-o viață sănătoasă, plimbările de acest fel pot fi mai îndelungate și mai frecvente, ceea ce înseamnă un câștig atât pentru patruped cât și pentru stăpânul lui.