Mai mulți elevi ai unei școli din București au participat la „Ora cu și despre animale” unde au învățat despre cum să le arătăm respect necuvântătoarelor, rolul lor în viața noastră și formele de afecțiune și grijă față de acestea.

Elevii unei școli din București la „Ora cu și despre animale”

Copiii unei clase pregătitoare de la Școala Gimnazială nr. 56 au participat recent la o lecție specială dedicată animalelor și modului în care oamenii, indiferent de vârstă, ar trebui să se poarte cu acestea. În cadrul „Orei cu și despre animale”, elevii au discutat despre responsabilitatea față de animale, despre cum pot face diferența dintre comportamentele corecte și cele greșite atunci când interacționează cu ele și despre importanța empatiei față de ființele din jur.

Rolul principal în această lecție l-a avut Riri, o cățelușă salvată și adoptată, care i-a însoțit pe organizatori la oră. Prezența ei le-a oferit copiilor o experiență directă și o lecție practică despre încredere, blândețe și iubire necondiționată.

Mulți dintre elevi au povestit că au deja animale de companie acasă, iar acest lucru s-a văzut în modul în care au vorbit despre ele și cum s-au purtat cu Riri. Organizatorii au subliniat că educația despre animale este o parte importantă a formării copiilor, deoarece modul în care cei mici învață să trateze animalele le poate influența comportamentul și față de oameni.

Sfaturi pentru adulți

„Educația nu înseamnă doar bune maniere sau rezultate la școală. Educația înseamnă și modul în care îi învățăm pe copii să respecte viața din jurul lor. Felul în care un copil vede cum sunt tratate animalele în jurul lui îl influențează profund. Un copil care învață să fie blând cu animalele are șanse mult mai mari să devină un adult empatic, responsabil și atent cu ceilalți. De aceea, este important ca, încă de mici, copiii să învețe să respecte animalele, să înțeleagă că și ele simt frică, durere și bucurie, să nu rămână indiferenți atunci când văd un animal rănit sau abuzat”, se arată pe pagina Protecția Animalelor Sector 1.

Reprezentanții autorităților au avut un mesaj și pentru adulți. Aceștia trebuie să înțeleagă că animalele nu sunt jucării, sunt ființe vii care au nevoie de grijă și respect. Mai mult, copiii învață ceea ce văd la cei mai mari, nu doar ceea ce li se spune. Se recomandă învățarea copilului despre abordarea corectă a unui animal și cum să fie acesta mângâiat fără riscuri. Adulții mai sunt sfătuiți să-i încurajeze pe cei mici să fie protectori cu animalele, nu agresivi sau indiferenți.

„Un copil care învață să iubească animalele va învăța, de fapt, să respecte viața, în toate formele ei”, se mai arată în încheierea postării.

