EXCLUSIV | Cele mai frecvente boli ale câinilor, explicate de medicul veterinar pe înțelesul tuturor: „Fiecare semn vizibil poate fi un strigăt de ajutor pe care nu trebuie să-l ignori”

Ca proprietar de câine trebuie să fii conștient de diversele boli și simptome care îți pot afecta prietenul blănos. Dirofilarioza (viermii inimii), de exemplu, este o afecțiune comună ce poate fi fatală dacă nu este tratată la timp, avertizează medicul veterinar Mariana Puiu în exclusivitate pentru Pets&Cats.

Boli de care pot suferi câinii, potrivit medicului veterinar

Dirofilarioza este cauzată de un parazit care infectează inima și plămânii câinelui și se răspândește de obicei prin mușcături de țânțari. Dacă bănuiești că animalul de companie are dirofilarioză, fii atent la simptome precum tuse, oboseală și dificultăți de respirație, este sfatul medicului veterinar.

Unele rase de câini sunt mai predispuse la anumite boli decât altele, cum ar fi displazia de șold la rasele mai mari, precum Labradorii și Ciobănescul German. Exercițiile fizice periodice și o dietă sănătoasă ajută la prevenirea sau gestionarea displaziei de șold.

Displazia de șold poate duce la artrită, care provoacă durere și rigiditate la nivelul articulațiilor. Dacă observi că animalul de companie șchiopătează sau prezintă semne de disconfort, este esențial să consultați un medic veterinar pentru a determina cea mai bună cale de acțiune.

De asemenea, boala renală este o problemă frecventă la câini, ce poate duce la simptome precum creșterea senzației de sete și urinare. În unele cazuri, boala renală poate fi cauzată de o afecțiune genetică, cum ar fi boala polichistică renală. Câinii cu boli renale pot prezenta, de asemenea, vărsături și letargie.

Diabetul este o altă problemă de sănătate internă care poate afecta câinii, provocând simptome precum setea excesivă și urinarea excesivă.

Artrită

Artrita este o problemă frecventă la câini, afectând un sfert din populație. Osteoartrita este cea mai frecventă formă, provocând o scădere a activității și șchiopătare.

Șchiopătarea poate fi destul de vizibilă și este adesea însoțită de modificări ale mersului, facând mai dificilă deplasarea câinilor.

Mobilitatea articulară este crucială pentru câini, iar exercițiile terapeutice pot ajuta cu adevărat la îmbunătățirea acesteia.

Medicamentele antiinflamatoare nesteroidiene pot fi, de asemenea, utilizate pentru simptomele artritei, dar trebuie utilizate sub îndrumarea medicului veterinar.

Controlul greutății este vital pentru câinii cu artrită, deoarece kilogramele în plus pun o presiune suplimentară asupra articulațiilor.

Vărsături

Vărsăturile la căței sunt un simptom ce necesită atenție. Este un semn că ceva nu este în regulă și trebuie consultat un medic veterinar. Câteva cauze frecvente ale vărsăturilor la căței includ ingerarea unui corp străin blocat în stomac.

Consumul de toxine sau gunoi este o altă cauză posibilă a vărsăturilor. Acest lucru poate fi problematic în special dacă toxina este puternică.

Paraziții intestinali pot provoca, de asemenea, vărsături, la fel și o schimbare a dietei. O modificare bruscă a alimentației poate fi un șoc pentru organismul unui cățeluș.

Infecțiile bacteriene și virale pot duce și ele la vărsături. Aceste infecții pot fi contagioase și se răspândesc rapid.

„Vărsăturile pot fi tratate, dar abordarea depinde de cauză. Tratamentul poate varia de la terapie ambulatorie la intervenție chirurgicală și/sau spitalizare”, a declarat dr. Mariana Puiu.

Iată câteva cauze posibile ale vărsăturilor la căței: corp străin, consumul unei toxine sau al unui gunoi, paraziți intestinali, schimbarea dietei, infecție bacteriană, infecție virală, stres.

Sănătatea și vaccinarea câinelui

Sănătatea cățeilor și vaccinarea sunt cruciale pentru prevenirea multor boli canine comune. Vaccinurile reduc semnificativ riscul de boli precum jigodia, adenovirusul, parvovirusul și parainfluența canină.

Vaccinul principal pentru căței se administrează la fiecare 2-4 săptămâni, până când împlinesc 16-20 de săptămâni. Acest vaccin protejează împotriva bolilor enumerate mai sus. Există, de asemenea, vaccinuri disponibile pentru borelioză (boala Lyme) și gripă canină.

Potrivit medicului veterinar, câteva simptome comune ale parvovirusului, „o boală virală extrem de contagioasă, cu o rată a mortalității de 91% pentru câinii nevaccinați sunt febră, pierdere în greutate, letargie, deshidratare, vărsături și rigiditate.

Pe măsură ce câinii îmbătrânesc, pot dezvolta rigiditate și dureri la nivelul articulațiilor, adesea din cauza artritei sau a creșterii în greutate, care nu este sănătoasă pentru mărimea lor. Suprasolicitarea duce, de asemenea, la rigiditate și durere.

Printre semnele de rigiditate și durere se numără mersul stângaci și reticența la ridicare. Rigiditatea membrelor, umflarea și spasmele musculare pot fi, de asemenea, indicii”.

Tusea de canisă

Este o boală frecventă la căței, ce poate fi cauzată de bacterii sau viruși. Este foarte contagioasă și se poate răspândi prin aer, apă sau obiecte comune. Câinii pot contracta tuse în spații închise, cum ar fi canisele sau adăposturile. Cățeii nevaccinați prezintă, de asemenea, un risc mai mare.

În majoritatea cazurilor, semnele tusei de canisă scad treptat și dispar după trei săptămâni. Cățeii, câinii în vârstă și alte animale imunocompromise pot avea nevoie de până la șase săptămâni sau mai mult pentru a se recupera.

Sfaturile medicului veterinar Mariana Puiu pentru recuperarea câinelui după tusea de canisă:

Izolează-ți animalul de companie de alți câini;

Folosește un umidificator sau un vaporizator pentru a calma căile respiratorii iritate;

Evită expunerea câinelui la fumul de țigară sau la alte gaze nocive;

Ia în considerare un antitusiv sau un medicament antimicrobian;

Îngrijirea este crucială – ai grijă să mănânce, să bea apă și mediul este lipsit de stres.

Sănătatea animalului de companie

Sănătatea câinelui este o prioritate absolută pentru orice proprietar de animal de companie. Multe boli pot fi prevenite cu vaccinuri.

DAPP (sau DHPP) este un vaccin de bază care protejează împotriva jigodiei, adenovirusului, parvovirusului și parainfluenței canine. Acest vaccin se administrează la fiecare 2-4 săptămâni până când câinele împlinește 16-20 de săptămâni.

Vaccinarea este cea mai bună metodă de prevenție împotriva parvovirusului la câini, care are o rată a mortalității de 91% pentru cei nevaccinați. Parvovirusul se transmite prin materiile fecale ale unui câine bolnav și poate fi fatal dacă nu este tratat.

Paraziți externi și infecții

Câinii pot lua paraziți externi precum căpușe, purici și acarieni din mediul lor sau din expunerea la alte animale. Acești paraziți cauzează o serie de probleme, inclusiv boli, viermi și chiar infestarea casei și a oamenilor.

Printre paraziții externi comuni se numără puricii, căpușele, păduchii, acarienii auriculari, scabia și acarienii Cheyletiella, cunoscuți și sub denumirea de „mătreață”.

Otită externă

Infecțiile urechii sunt o problemă frecventă la câini și pot fi cauzate de expunerea la murdărie și praf. Unul dintre principalele semne este atingerea urechilor cu lăbuța sau înclinarea capului.

„Dacă observi că animalul tău de companie se scarpină frecvent la urechi sau își scutură capul, verifică-i zona cu atenție. Alți indicatori pot fi pierderea blănii, mirosul neplăcut și roșeața sau umflarea canalului auditiv”, a explicat specialista. „Fiecare semn vizibil poate fi un strigăt de ajutor pe care nu trebuie să-l ignori”.

Curățarea corectă a urechilor câinelui este o parte crucială a prevenirii și tratamentului. Utilizarea unei soluții de curățare ajută la prevenirea infecțiilor. Uscarea temeinică a urechilor câinelui după ce a stat în apă este, de asemenea, importantă.

Mâncărimea pielii sau infecții

Anumite alimente precum soia, grâul și porumbul pot provoca alergii cutanate la unii câini, așa că este esențial să le fie monitorizată alimentația.

Infecțiile bacteriene pot cauza, de asemenea, probleme, rezultând uneori în răni dureroase. Aceste infecții pot fi tratate cu antibiotice sau șampon special.

Fii atent la leziuni cutanate pe cap, urechi, labe și pete circulare fără blană. Cățeii sub un an, câinii malnutriți, imunocompromiși și stresați sunt mai predispuși la pecingine.

Paraziți externi

Paraziții externi sunt o adevărată pacoste pentru câini, provocându-le disconfort și chiar probleme grave de sănătate. Există multe tipuri de paraziți externi, inclusiv purici, căpușe, păduchi, acarieni, scabie.

Puricii sunt printre cei mai comuni paraziți externi și pot transmite boli precum tenia și tifosul. Căpușele, pe de altă parte, pot transmite boli grave precum boala Lyme. Păduchii sunt un alt tip de parazit extern ce poate infesta blana unui câine, provocând mâncărime și disconfort.

Unii paraziți externi, cum ar fi acarienii auriculari și râia, cauzează mâncărimi intense și disconfort câinilor. Acarienii auriculari sunt paraziți minusculi care trăiesc în canalul auditiv al câinelui, în timp ce scabia este o afecțiune a pielii dată de un acarian parazit.