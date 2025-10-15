EXCLUSIV | Primul centru special destinat adopțiilor de căței va fi deschis în județul Ilfov. Imobilul a fost deja închiriat și se lucrează la amenajarea lui: “Scopul nu e să băgăm niște câini în adăpost, ci să le schimbăm viețile”

Problema câinilor fără adăpost de la noi din țară este una care rămâne dificil de gestionat, chiar și după ani întregi de campanii de sterilizare, informare și de conștientizare. În România lui 2025 încă se mai abandonează pui abia născuți, în saci de plastic, pe marginea drumului, cățeii sunt tratați precum niște obiecte sau simple jucării, care atunci când nu le fac pe plac oamenilor ajung în stradă, iar violența față de necuvântătoare încă îi caracterizează pe mulți conaționali.

Urmărește mai jos producțiile video ale PetsCats.ro: - articolul continuă mai jos -

Din dorința de a schimba mentalități, de a ne alinia la standardele statelor dezvoltate și de a le ușura soarta patrupedelor cu care viața nu a fost atât de blândă, Consiliul Județean Ilfov anunță o premieră pentru România – primul centru destinat exclusiv adopțiilor urmează să fie deschis pe raza județului.

”Nu e ușor ce urmează. E foarte greu, dar necesar. Ne pregătim să amenajăm primul centru de adopții al unui consiliu județean. Atenție, centru de adopție, nu adăpost. Scopul nu e să băgăm niște câini în adăpost, ci să le schimbăm viețile”, a declarat în exclusivitate pentru Pets&Cats Hilde Tudora, șefa Protecției Animalelor Ilfov.

Amenajarea Centrului de adopții Ilfov a început

Astfel, atât locuitorii din județ cât și toți cei care vor dori să adopte un prieten pe viață vor putea merge la centrul special, unde vor găsi blănoși fără familie, cu povesti impresionante. Centrul este deja în curs de amenajare, imobilul a fost închiriat, se fac lucrări, se pun la punct ultimele detalii și, după autorizarea lui ca adăpost de stat, își va deschide porțile. Deja primăriile din întreg județul Ilfov au fost anunțate de existența Centrului.

”Vrem să preluăm gestionarea câinilor fără stăpân de pe raza județului Ilfov. Să o facem într-un mod corect, uman și eficient, excluzând complet eutanasierea câinilor sănătoși. Facem apel la primării să înțeleagă că asta e calea pentru o comunitate civilizată și umană. Centrul va avea o capacitate de 250 de locuri. Vrem să facem un centru în care să îți fie drag să vii, nu să îți fie teamă de traume,” a mai spus Hilde Tudora.

Citește și:

Pisicile uitate pe plajă: O realitate dureroasă transformată în speranță prin acțiunile Sache Vet și NetAP. Peste 200 de animale sterilizate într-un singur weekend, la Mangalia (FOTO)

Parada Cârnaților din Southwold: Mii de teckeli defilează în Marea Britanie pentru o cauză nobilă (VIDEO&FOTO)