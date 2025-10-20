EXCLUSIV | Peste 2.300 de căței și pisici au fost sterilizați în Ilfov de la începutul anului / Peste 200 de proprietari au fost sancționați pentru nerespectarea legii / Campaniile gratuite de sterilizare și microcipare continuă: „Scopul nostru nu este să-i amendăm pe oameni, ci să înțeleagă că este în avantajul lor și al animalelor lor să le sterilizeze”

De la începutul anului, cei de la Protecția Animalelor Ilfov au desfășurat zeci de campanii de sterilizare, microcipare și mai ales de informare. Au mers din poartă-n poartă să le explice oamenilor că singura soluție pentru a stopa înmulțirea necontrolată a necuvântătoarelor este sterilizarea. Alături le-au fost și reprezentanții Poliției Naționale și cei ai Poliței Locale.

2.324 de animale sterilizate, de la începutul anului

Acțiunile s-au dovedit a fi un succes, iar în primele 9 luni ale acestui an, peste 2.300 de animale au fost sterilizate, atât căței, cât și pisici. Campaniile s-au desfășurat în întreg județul, iar numărul celor care s-au programat a fost mai mare ca în alți ani.

”Ne bucurăm să vedem că numărul locuitorilor din Ilfov care decid să-și sterilizeze și microcipeze gratuit animalele este tot mai mare. Asta înseamnă că sunt din ce în ce mai mulți cei care înțeleg că avem o responsabilitate atunci când avem un animal și că sterilizarea este singura soluție pentru a reduce numărul înmulțirilor necontrolat”, a declarat, în exclusivitate pentru Pets&Cats, Hilde Tudora, directorul Protecției Animalelor Ilfov.

Sterilizarea și microciparea, obligatorii prin lege

Potrivit legii, toți deținătorii de animale de rasă comună sunt obligați să-și sterilizeze animalele. Amenzile pentru nerespectarea acestei măsuri pornesc de la 5.000 de lei și pot ajunge până la 10.000 de lei. Microciparea este obligatorie pentru toți deținătorii de căței, iar amenzile în acest caz pot ajunge până la 5.000 de lei. De la începutul anului, în județul Ilfov, au fost aplicate peste 200 de amenzi pentru nemicrocipare și/sau nesterilizare.

”Scopul nostru nu este să-i amendam pe oameni, ci să îi facem să înțeleagă că trebuie să-și sterilizeze și microcipeze animalele. Este cea mai bună variantă pentru a reduce numărul câinilor de pe străzi, dar și pentru sănătatea animalului”, a mai spus Hilde Tudora.

Campaniile continuă

Iar campaniile de sterilizare și microcipare gratuite continuă. Pe 20 octombrie, echipele vor fi în Pantelimon, iar în Vidra pe 20 și 21 octombrie. Pe 28 octombrie, cei de la Protecția Animalelor Ilfov se mută în Brănești. Pentru programări, puteți suna la 0751.235.009.

