Exclusiv | România, model de bune practici: Elevii din Estonia vor învăța despre protecția animalelor în cadrul unui curs inspirat de “Ora cu și pentru animale” de la noi / Interviu cu Mădălina Lixandru, cercetător la Universitatea de Științe din Estonia

România devine model de bune practici pentru străinătate. Opționalul „Ora cu și pentru animale”, desfășurat în școlile din județul Ilfov, a fost preluat ca exemplu de Estonia. Elevii de liceu de acolo urmează ca, din toamnă, să învețe despre protecția animalelor.

În plus, cursul urmează să fie disponibil și în alte state, care s-au arătat interesate de proiect. În exclusivitate, pentru Pets&Cats, Mădălina Lixandru, una dintre realizatoarele proiectului „Ora cu și pentru animale” a oferit un interviu despre această realizare uriașă.

Pets&Cats: Cum ați ajuns să lucrați la acest proiect, “Ora cu și pentru animale”?

Mădălina Lixandru: Sunt cercetător la EMU (Eesti Maaülikool, Estonian University of Life Sciences) și medic veterinar care derulează activități de medicină socială și educație prin intermediul unei asociații din județul Ilfov (Asociația pentru Dezvoltare Comunitară Misfit Superheroes – Centrul de Educație și Servicii Animale din Jilava, Ilfov). Susținem din toată inima dezvoltarea de proiecte de educație umană, care promovează deținerea responsabilă de animale, și am răspuns pozitiv invitației Consiliului Județean Ilfov și Inspectoratului Școlar de a ajuta la dezvoltarea pilotului educațional “Ora cu și pentru animale”.

De-a lungul ultimului an, împreună cu colegi de la Fundația Visul Luanei și de la DPA-CJIF, am creat materialele educaționale care sprijină procesul educativ și am participat la vizite în școli – cu găina Bertha, cățelușa-medic Haptiu, sau pisicuța Kitty. Privilegiul real a fost să putem interacționa în mod direct cu copiii, să înțelegem mai bine relația lor cu animalele și nevoia masivă de informații de calitate care să îi ghideze și să îi ajute să fie cetățeni activi în comunitățile lor.

Suntem extrem de recunoscători DPA-CJIF și ISJIF pentru șansa acordată, iar copiii curioși, deștepți și implicați pe care i-am cunoscut ne dau speranța la un viitor mai bun și mai blând pentru animalele din jurul nostru.

Pets&Cats: Ce impact ați simțit că a avut cursul în România?

Mădălina Lixandru: Putem discuta despre tipuri diferite de impact – în clasă, în comunitățile locale, la nivel instituțional/academic, sau social. Pe toate aceste nivele, rezultatele au fost fantastice. Am sperat, dar nu ne-am așteptat ca impactul materialelor de suport și al vizitelor în școli sau pe teren (i.e. Fundația Visul Luanei, adăposturi) să fie atât de mare după primul an.

Datele evaluării formale de la finalul primului an de opțional reflectă începutul unei schimbări de durată – prezență și interes crescut la oră, chiar și disciplină mai bună, indicii că performanța academică crește. Ce m-a emoționat pe mine a fost faptul că elevii raportează o mai bună colaborare și înțelegere cu colegii de clasă și, în cuvintele lor, că “le e mai puțin frică”, că “acum știu cum să se comporte cu un animal” – fie el de companie, de pe stradă sau sălbatic, că “acum înțeleg de ce”, “acum știu ce am de făcut” și că sunt mai implicați și mai motivați.

Din perspectiva comunității, ar fi de povestit momentul în care copiii care vin la campaniile de sterilizări ne povestesc despre ce au învățat la “Ora cu și pentru animale” și că regretă că prietenii lor din București nu au acces la această oră. Anul trecut, de Crăciun, copiii veniți la colindat au povestit că au un opțional despre animale și că e ora lor favorită. Bucuria, curiozitatea și informațiile de calitate se propagă în comunitate, iar rezultatele se văd deja în feedback-ul profesorilor, părinților și bunicilor.

Din perspectivă strict academică, opționalul a avut un impact net pozitiv asupra atitudinilor, percepțiilor și tiparelor comportamentale ale copiilor, iar prin monitorizare pe termen lung sperăm să putem confirma dacă acesta reușește să îmbunătățească performanța academică, absenteismul și disciplina.

Pets&Cats: Cum a ajuns proiectul în Estonia?

Mădălina Lixandru: Cursul “One Health for a Resilient Future”/ “Sănătate globală pentru un viitor rezilient” a fost unul dintre cei 3 câștigători ai unui concurs intern la nivelul EMU, în care cercetători și profesori de talie internațională dezvoltă materiale de curs online pentru elevii de liceu din Estonia. Inspirat din activitățile și materialele educaționale dezvoltate în cadrul opționalului din Ilfov, acesta răspunde, la nivel de liceu, întrebărilor elevilor din Ilfov (de ex., “Cum să avem grijă de animale protejând în același timp sănătatea noastră – boli zoonotice, rezistentă antimicrobiană, dietă corespunzătoare, etc.?”), dar și cum să învățăm să gândim despre problemele societății de azi într-un mod integrat, luând în calcul nevoile oamenilor, animalelor și mediului.

Elevii din Estonia învață, folosind (și) exemple românești (caii de la Letea, situația animalelor comunitare, antibiorezistenta la aricii din România, exportul de animale vii din România) cum să definească, să înțeleagă și să găsească soluții pentru problemele de azi în maniera One Health, integrată. Mai mult, îi ajută să gândească despre rolul lor și să identifice care ar fi rolul lor în acest sistem (medic veterinar sau uman, cercetător, programator, avocat, inginer).

Pets&Cats: ⁠Unde va fi el desfășurat mai exact și începând de când?

Mădălina Lixandru: Cursul va fi disponibil pe platforma educațională Moodle a Estonian University of Life Sciences, începând cu luna septembrie 2025, în versiune bilingvă, engleză și estoniană. Cursul conține studii de caz aplicative, proiecte de cercetare internaționale și profile ale profesioniștilor diverși implicați în One Health. Elevii învață cum să definească problemele, să înțeleagă diferitele perspective implicate, să comunice despre probleme One Health și să construiască soluții și campanii, practic și aplicativ.

Pets&Cats: ⁠Ați avut solicitări și din alte state pentru un asemenea curs?

Mădălina Lixandru: Opționalul “Ora cu și pentru animale” reprezintă deja un model pentru colegii noștri din proiectele internaționale, precum Columbia, Thailanda, Sri Lanka, Africa de Sud sau Malaysia. Împreună cu cursul online de One Health, dezvoltat de EMU, vine în sprijinul cercetătorilor implicați în proiecte One Health, precum cele despre antibiorezistență sau din zona de agricultură (monitorizare de contaminanți, siguranță alimentară, etc.), pentru că oferă un mod prietenos, accesibil și integrativ de a comunica pe teme de importanță științifică. De aceea, am primit cereri de la instituții academice din mai multe țări pentru a face materialele disponibile în format online, deschis și multilingv, pentru elevii din ciclul preuniversitar.

