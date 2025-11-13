Explicația pe care puțini o cunosc: de ce pisica are limba aspră, dar câinele nu

Pisicile au pe limbă spini duri, numiți papile filiforme. Acestea funcționează ca un pieptene pentru îngrijirea blănii și răzuirea cărnii de pe oasele animalelor.

De ce au pisicile limbă aspră, nu și câinii

Felinele sunt vânători solitari, dar și suficient de mici pentru a fi pradă pentru alte animale, așa că îngrijirea este importantă pentru a minimiza propriul miros și a le face mai greu de detectat. Pe de altă parte, câinii au evoluat din lupii vânători în haită, iar îngrijirea nu este atât de importantă, așa că au limbi obișnuite, netede, potrivit Science Focus.

Limba unei pisici are, de fapt, o textură aspră. Motivul sunt spinii mici care se întind de-a lungul limbii. Aceste structuri în formă de cârlig se numesc papile, sunt fabricate din keratină, aceeași proteină rezistentă care se găsește în unghiile și părul uman.

Papilele ajută limba pisicii să aibă tot felul de utilizări fantastice, cum ar fi:

Îngrijire

Limba aspră a pisicii este peria perfectă de păr. Când o folosește pentru a-și linge blana, spinii acționează ca un pieptene. Pe măsură ce trec prin blană, descurcă și curăță blana și murdăria, scrie Cats.org.uk.

Hidratare

Când pisicile beau, nu își bagă tot botul în apă, ci doar limba. Papilele de pe limbă „prind” apa, o modalitate inteligentă de a bea fără să-și ude bărbia.

Hrană

Spinii de pe limba pisicilor sunt excelenți pentru a desprinde carnea de pe oase. Acest lucru le permite să extragă cei mai mulți nutrienți din pradă în cel mai rapid și eficient mod.

De ce scoate pisica limba?

Pisicile scot limba din diverse motive. Majoritatea acestor motive sunt inofensive și nu este nimic de care să îți faci griji. Dacă pisica începe să-și scoată limba mai mult decât de obicei, adresează-te medicului veterinar.

Dacă pisica a fost întreruptă în timp ce se îngrijea sau mânca, este posibil să uite pentru o clipă să-și bage limba înapoi în gură. Când pisicile sunt relaxate sau dorm, mușchii feței lor se relaxează și scot limba afară.

Un alt motiv este că adulmecă ceva. Pe lângă faptul că pot mirosi cu nasul, pisicile au și un organ de detectare a mirosului pe cerul gurii. Dacă simt un miros puternic, deschid gura pentru a permite particulelor de miros să ajungă la acest organ. Le sporește capacitatea de a detecta și interpreta mirosul, fiind cunoscută sub numele de „răspunsul Flehman”.

Unele pisici persane au fețe extrem de plate. Această formă a feței înseamnă că există mai puțin spațiu în gură pentru limbă și aceasta poate ieși puțin în afară. De asemenea, pot avea și alte probleme de sănătate din cauza formei feței plate.

Cum arată o limbă de pisică nesănătoasă

Limba unei pisici sănătoase ar trebui să fie roz. Dacă observi orice modificare a limbii sale, ar putea fi un semnal de alarmă. Discută cu medicul veterinar pentru a afla cauza. Limba nesănătoasă are o culoare neobișnuită (albă, albastră, violet, gri, galbenă sau roșie), pete, umflături, tăieturi, răni etc.