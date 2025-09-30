Explicația științifică pentru care ochii pisicilor sunt atât de hipnotizanți. Cum vederea lor le face prădători unici

Pisicile au fascinat oamenii din cele mai vechi timpuri. De la aura misterioasă la agilitatea incredibilă, aceste animale par să păstreze mereu un secret în privirea lor. Unul dintre cele mai interesante aspecte este forma ochilor: spre deosebire de oameni, care au pupile circulare, felinele domestice au pupile verticale, asemănătoare unor fante. Acestea funcționează precum diafragma unui aparat foto, adaptându-se rapid la condițiile de lumină.

Ochii pisicilor, „ferestre” către un univers ascuns

Un studiu realizat de cercetătorii de la Universitatea California, Berkeley, și publicat în Science Advances, arată că forma pupilelor nu este întâmplătoare, ci are legătură directă cu modul de viață al animalelor.

De ce felinele au pupile verticale, nu circulare?

Forma și dimensiunea pupilei controlează cantitatea de lumină care pătrunde în ochi, iar pisicile au nevoie de o adaptabilitate uriașă. Noaptea, când vânează, pupilele se dilată enorm, permițând chiar și celei mai mici raze de lumină să le ofere vizibilitate. Ziua, în schimb, pupila se micșorează într-o fantă subțire, protejând ochiul de lumina intensă.

Diferența este uriașă: pupilele pisicilor își pot modifica suprafața de 135 până la 300 de ori, în timp ce pupilele noastre au un interval de doar 15 ori. Această flexibilitate este un avantaj vital pentru un prădător nocturn.

Vederea prădătorului perfect

Cercetătorii susțin că pupilele verticale nu oferă doar o adaptabilitate mai mare la lumină, ci și un avantaj în estimarea distanțelor. Prin modul în care se contractă și se dilată, pupilele ajută pisicile să perceapă mai bine adâncimea și să își focalizeze ținta cu precizie milimetrică.

Acest detaliu este crucial pentru un vânător care trebuie să sară brusc asupra prăzii. Astfel de pupile verticale au și prădătorii apropiați de sol, precum șerpii sau crocodilii.

Contraste în lumea animală: pupile orizontale și circulare

Nu doar pisicile au ochi speciali. Cercetarea arată că animalele erbivore, precum caii, caprele sau căprioarele, au pupile orizontale. Acestea le permit să aibă un câmp vizual panoramic și să detecteze prădătorii din toate direcțiile atunci când pasc cu capul plecat. Mai mult, globii oculari se rotesc odată cu mișcarea capului pentru a menține pupila paralelă cu solul, un mecanism uimitor de autoapărare.

În schimb, felinele mari (leii și tigrii) au pupile circulare, la fel ca oamenii. Explicația ar fi că dimensiunile lor mari le ajută să vâneze de la înălțimi mai mari, unde nu este nevoie de același tip de focalizare rapidă precum la pisicile mici.

Deși studiul de la Berkeley oferă explicații fascinante, nu toți cercetătorii sunt convinși. Biologul Ronald H.H. Kröger de la Universitatea Lunds subliniază că există multe excepții care nu pot fi explicate doar prin distincția prădător-pradă sau mic-mare. Forma pupilelor pare să fie rezultatul unor combinații de factori, iar știința abia începe să descifreze acest puzzle.

Așa că, data viitoare când pisica te fixează cu ochii ei misterioși, amintește-ți că în privirea felinei se ascunde un „arsenal” evolutiv creat pentru supraviețuire și poate doar un strop de viclenie.